Mönchengladbach: Katholische Liga diskutiert mit Landtagskandidaten

"Wir machen uns Sorgen um die Menschen, für die wir arbeiten", lautete die klare Botschaft an die Landespolitik, die Frank Polixa, Geschäftsführer des Caritasverbandes in Mönchengladbach, gestern stellvertretend für die Katholische Liga aussprach. Angesichts der kommenden Landtagswahl hat sich die Katholische Liga, ein Zusammenschluss von neun regionalen Organisationen aus dem Sozial- und Bildungsbereich, intensiv mit den Problemen von Kindern und Familien, alten und pflegebedürftigen Menschen sowie Arbeits- und Wohnungslosen beschäftigt. Durch ihre tägliche Arbeit wissen die Mitarbeiter der gemeinnützigen Organisationen aus erster Hand, welche Veränderungen dringend nötig sind, um die Situation der Betroffenen und damit die Arbeitsvoraussetzungen der Einrichtungen zu verbessern. Von Marei Vittinghoff

Mit ihren Erfahrungen sollen nun am Donnerstag, 11. Mai, 18 Uhr (Einlass 17.30 Uhr), die Landtagskandidaten Jochen Klenner (CDU), Angela Tillmann (SPD), Daniel Winkens (FDP) und Boris Wolkowski (Grüne) konfrontiert werden. "Wir möchten Meinungen hören und Dinge, die nicht gut laufen, mit auf den Weg geben", erklärte Polixa das Konzept der Podiumsdiskussion, die unter der Leitfrage "Soziale Arbeit - welche Wahl hat NRW?" steht und im Haus der Regionen, Bettrather Straße 22-28, stattfinden wird.

Denn Problemzonen gibt es laut Katholischer Liga genug. Im Bereich der Familienpolitik stelle so vor allem die Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) eine Belastung für die Träger dar, weil die zunehmend größer werdenden Anforderungen an die Beschäftigten nicht mit entsprechend zur Verfügung gestellten Ressourcen einhergingen. Auch das Landes-Altenpflegegesetz GEPA gefährde als "teures Bürokratiemonster" - so Polixa - die Pflegeplätze in der Stadt. Die Wünsche arbeitsloser Menschen, die anhand von Fragebögen ermittelt wurden, sollen während der Diskussion ebenfalls nicht zu kurz kommen.

Quelle: RP