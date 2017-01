Mönchengladbach: Kein Blumenkübel vors Juweliergeschäft

Ralf Winkels würde vor seinem neuen Geschäft am Harmonieplatz gerne Blumenkübel als Einbruchschutz aufbauen. Die Stadt verbietet das mit Verweis auf die Gestaltungsrichtlinie. Kurios: Direkt gegenüber stehen Pflanzentöpfe. Von Andreas Gruhn

Die Einbruchmasche ist bekannt: Diebe fahren mit einem Auto so lange vor die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes, bis das Sicherheitsglas kaputt ist - und die Täter freie Bahn auf die Beute haben. Zuletzt ist das sogar im Minto passiert. Der Rheydter Juwelier Ralf Winkels würde sein neues Geschäft in Rheydt, das er derzeit umbaut, gerne auch auf diese Weise sichern und deshalb dort Blumenkübel zwischen Bänken und Straßenlaterne hinstellen. Doch das hat der städtische Fachbereich Stadtentwicklung und Planung dem Geschäftsmann mit Verweis auf die neue Gestaltungsrichtlinie verboten. Grund: "Sie würden die Nutzung des Harmonieplatzes erheblich stören", heißt es in der Absage der Stadt.

Dem Harmonieplatz liege ein Konzept der Multifunktionalität zugrunde, das Feste, Versammlungen und den Ersatzwochenmarkt vorsehe, wenn der Marktplatz gerade anders genutzt wird. Stadtsprecher Wolfgang Speen gestern dazu: "Mögliche wenige Einbauten würden der Barrierefreiheit im Wege stehen, und das würde der von der Politik beschlossenen Gestaltungsrichtlinie zuwiderlaufen." Die Stadt empfiehlt dem Juwelier, entsprechende Sicherheitsvorkehrungen am Gebäude und an der Fassade vorzunehmen.

Das tut Winkels auch. Die Fensterscheiben sind viele Zentimeter dick, es soll Gitter geben und weitere Vorkehrungen, die zum Schutz des Geschäftes geheim bleiben - alles ist mit der Denkmalbehörde in Einklang gebracht worden. Trotzdem würde er gern zusätzlich Kübel aufstellen, sie auch selbst bezahlen und pflegen: "Wir wollen die bestmögliche Sicherheitsstufe haben." Die Polizei wollte den speziellen Fall nicht kommentieren, begrüße aber grundsätzlich jegliche Sicherheitsmaßnahme zum Einbruchschutz, so Polizeisprecher Jürgen Lützen.

Die Gestaltungsrichtlinie war vom Rat im Dezember 2015 verabschiedet worden. Ähnliches wird gerade auch für die Mönchengladbacher Innenstadt erarbeitet. "Ich kann die Gestaltungsrichtlinie gut verstehen und finde es auch sehr gut, dass die Innenstadt edler geworden ist", sagt Winkels. "Aber warum zwischen einer Bank und einer Straßenlaterne ein Blumenkübel nicht für zusätzliche Qualität sorgen soll, verstehe ich nicht", sagt er. Laut Stadt sind Blumenkübel nur direkt an der Fassade erlaubt. Daher würden auch die derzeit gegenüber vom Juweliergeschäft platzierten noch entfernt werden.

Zuletzt hatten sich auch eine Reihe Gastronomen in Rheydt gegen den Ausschluss von Begrünungselementen in der Außengastronomie beschwert. Planungsdezernent Gregor Bonin sagte dazu zuletzt in der Bezirksvertretung: "Die widerrechtlich aufgestellten Begrünungselemente veranschaulichen sehr deutlich, dass individuelle gestalterische Geschmäcker nicht zugleich allgemein verträglich sind und den gestalterischen Gesamtkontext unberücksichtigt lassen."

Für Winkels kämen nur noch Poller infrage, die er deutlich unattraktiver findet als Blumen: "Aber ich bin für alles offen." Die Stadt würde darüber "in allerletzter Konsequenz nachdenken", so Speen.

