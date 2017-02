Vorwurf der Tierquälerei: Kinos in der Region zeigen Film "Bailey" nicht

Auf dem Video, das bereits seit Januar im Internet zu sehen ist, sieht man, wie ein Hund scheinbar gegen seinen Willen in ein Becken mit fließendem Wasser gestoßen wird. Das Video soll bei den Dreharbeiten für den Film "Bailey – Ein Freund fürs Leben" entstanden sein. In dem Film geht es um eine Freundschaft zwischen einem Hund und einem Menschen. Die Bilder aus dem Video bewegten zahlreiche Tierfreunde.

Frank Janssen, ein Kinobesitzer aus Kempen, hat nun den Entschluss gefasst: "Diesen Film werden wir nicht zeigen." Im Comet Cine Center in Mönchengladbach, im Kino Kempener Lichtspiele, im Herzog-Theater in Geldern sowie im Tichelpark 5 in Kleve wird der Streifen boykottiert. Janssen will daraus jedoch "keine große Sache machen". Er habe im Januar die Ausschnitte aus den Dreharbeiten gesehen. "Und das, was ich gesehen habe, finde ich gar nicht gut", sagt der Kempener.

Auf den Facebook-Seiten seiner Kinos veröffentlichte er ein Statement: "Liebe Gäste, aufgrund der Tierquälereien während der Dreharbeiten werden wir diesen Film nicht im Februar zeigen. Wir denken, dass alle dafür Verständnis haben! Man quält keine Tiere, niemals!" Allein der Beitrag auf der Seite seines Mönchengladbacher Kinos wurde bereits mehr als 3100 Mal geteilt. Mit dieser Resonanz habe der Kinobetreiber nicht gerechnet. "Wir haben sogar Nachrichten aus Hamburg und München bekommen. Fast alle finden diese Entscheidung gut", sagt er.

Peta ruft zum Protest auf

Die Tierschutzorganisation Peta ruft derweil auch weitere Kinos dazu auf, den Film nicht zu zeigen und bittet Tierfreunde darum, gegen den Film zu protestieren. Der Vorwurf: "Obwohl sich der Schäferhund verzweifelt wehrte, wurde er ins reißende Wasser gedrückt – vermutlich hatte er Todesangst".

Bislang haben nur wenige Kinos diesen Schritt gewagt. Vor allem die großen Ketten werden den Film wohl zeigen. Bei der UCI-Kinowelt habe man sich jedoch vor dieser Entscheidung bei Constantin Film zu den Dreharbeiten erkundigt. "Die Fragen nach den Umständen der Dreharbeiten haben uns auch erreicht. Wir haben uns dann bei der Produktionsfirma erkundigt und halten deren Erklärung für so überzeugend, dass wir uns dazu entschlossen haben, den Film zu zeigen", sagt Claas Eimer von der UCI-Kinowelt. Einzelne Kinos der Kette, wie zum Beispiel die UCI Kinowelt in Düsseldorf, können diese Entscheidung nicht eigenmächtig treffen. Das werde in der Zentrale entschieden.

Produktionsfirma weist Vorwürfe zurück

In einer Stellungnahme weist Constantin Film den Vorwurf der Tierquälerei zurück und bezieht sich dabei auf Angaben der Produktion. "Die Vorwürfe seitens Peta werden von der Produktion glaubwürdig dementiert und sind ganz offenbar im Kern unzutreffend. Der Video-Zusammenschnitt (…) vermittelt einen gänzlich falschen Eindruck", heißt es in der Mitteilung.

Der Hund sei speziell auf Wasser-Stunt-Szenen trainiert, er liebe Wasser und Schwimmen. "In dem Moment, auf den sich der Video-Zusammenschnitt beschränkt, war er allerdings durch die vielen Leute am Set abgelenkt und hat den Stunt verweigert", heißt es beim deutschen Lizenznehmer des Films weiter. Der Produzent habe zwar eingeräumt, "dass es in dieser Situation ein Fehler war, das Tier dennoch ins Wasser zu halten", jedoch seien "der Hintergrund und der Zusammenhang entscheidend, um die Situation richtig erfassen und einordnen zu können". Nach der im Video zu sehenden Situation habe der Hund die Szene "wie üblich ohne Probleme und mit sichtbarem Vergnügen absolviert".

In dem Film, der im Original "A Dog's Purpose" heißt, spielt US-Schauspieler Dennis Quaid eine der Hauptrollen. Der Schauspieler Florian David Fitz spricht im Deutschen die Stimme des Hundes Bailey.