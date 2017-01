Mönchengladbach: Krichel-Mäurer wirbt für Respekt gegenüber Polizei und Rettungskräften

Beim Neujahrsempfang des Stadtbezirks Ost im pädagogischen Zentrum in Giesenkirchen stimmte Bezirksvorsteher Hermann-Josef Krichel-Mäurer eine ebenso wertschätzende wie nachdenkliche Begrüßungsrede an. Sein Dank galt vor allem den städtischen Feuerwehren, den Rettungsdiensten und den Einsatzkräften der Polizei. "Sie haben nicht nur Vertrauen, Respekt und Unterstützung für ihre Arbeit verdient, sie brauchen dies alles auch, um ihre Arbeit bestmöglich für unsere Sicherheit leisten zu können", sagte der Bezirksvorsteher. Von Alexandra Dahmen

Nachdenklich machte Krichel-Mäurer dabei die Tatsache, dass die Rettungskräfte und Polizei in Mönchengladbach immer wieder mit Angriffen auf sie selbst und mit Behinderungen ihrer Arbeit rechnen müssten. "Frauen und Männer, die an 365 Tagen im Jahr für unsere Sicherheit sorgen, haben es nicht verdient, dass ihre Handlungen mit Misstrauen und Unterstellungen in Frage gestellt werden, und dass das Vertrauen in diese Personen und ihre Arbeit zerstört wird", verdeutlichte er.

Nach diesen ernsten Gedanken, die das Publikum mit viel Applaus würdigte, lud Krichel-Mäurer dazu ein, die schönen Elemente des Tages zu genießen. Für Schwung sorgte der Giesenkirchener Gospelchor "Family of Peace Gospel Singers" unter Leitung von Gabriel Vealle, der nicht nur dirigierte, sondern die Zuhörer auch von seiner kraftvollen Stimme überzeugte. Im Verlauf des Mittags wurden Gerald Seidel, Vorstandsvorsitzender des Meisterchors "MG singt mit", Günter Mösges, Gründungsmitglied des SV Schelsen, und Andreas Zimmermann, Vorstandsmitglied des SV 1910 Mönchengladbach, für ihre Leistungen geehrt. Zum Abschluss wagte Krichel-Mäurer einen Rückblick auf das alte und einen Ausblick auf das aktuelle Jahr. Gelobt wurden vor allem das ehrenamtliche Engagement in der Flüchtlingshilfe und die Umsetzung verschiedener Bauprojekte der Stadt. Krichel-Mäurer freut sich auch im neuen Jahr auf spannende Projekte und eine große Gemeinschaftsleistung, vor allem im Bildungsbereich. "Die Landesregierung ermöglicht uns jetzt, mit einem neuen Finanzierungsprogramm gute Schulen und viele längst überfällige Investitionen umzusetzen, die für die Bildungschancen unserer Kinder unabdingbar sind", erklärte der Bezirksvorsteher. "Ich wünsche mir, dass wir uns unsere vertrauensvolle und effektive Zusammenarbeit noch viele Jahre erhalten können."

Quelle: RP