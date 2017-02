Mönchengladbach: Blind Date mit einem Buch: Geheiratet wird nicht

Die Bücher sind in Zeitungspapier gewickelt. Der Bücherfreund sieht erst zu Hause, auf was er sich eingelassen hat. Von Sigrid Blomen-Radermacher

Es ist Valentinstag - und zwar unübersehbar: Herzen, wohin das Auge schweift: in Blumenstraußform, als Pralinen, als Gummibärchen, auf Karten und Plakaten. Und gefühlt jede und jeder hat eine Verabredung mit dem und der Liebsten. Ein Date. Ich auch. Jawohl! Ein Blind Date sogar. Zwar findet es am helllichten Nachmittag in der Stadtbibliothek an der Blücherstraße statt, dort, wo die Herzen auf dem Boden liegen und den Weg zeigen. Denn - es ist ein Blind Date mit einem Buch.

Ist das Buch nicht der treueste Freund? Eine Welt voller Liebhaber und Freunde? Ein Ort, in dem man sich jederzeit träumend verlieren kann? Und es war Friedrich der Große, der ganz richtig sagte: "Bücher sind kein geringer Teil des Glücks. Die Literatur wird meine letzte Leidenschaft sein."

Also auf zu meinem Blind Date. Ein bisschen nervös bin ich ja doch. Glücklicherweise benötige ich keine Blume im Knopfloch, keine Zeitung unter dem Arm, damit mich mein Blind-Date-Partner erkennt. Er dagegen hat sich markiert: Er steckt in einem Umschlag aus Zeitungspapier und steht in den Regalen im Foyer der Stadtbibliothek. Der einzige kleine Hinweis auf die "Identität" findet sich auf dem Buchrücken: Da steht "Roman", "Sachbuch", "Jugendbuch" oder "Kinderbuch" (ja, auch Kinder und Jugendliche verabreden sich schon zu einem Blind Date).

Ich wähle die Kategorie aus und greife nach einem Roman, wahllos eigentlich, das einzige Kriterium ist, dass er nicht gar so dick sein soll (für den Fall, dass ich ihn nicht mag, soll das Date wenigstens nicht gar so lange dauern). So, jetzt noch verbuchen lassen. Ein kleiner Tipp, wenn man die Überraschung noch ein wenig hinauszögern möchte: Nicht auf den Bildschirm schauen. Denn auch wenn das Buch in einem Umschlag steckt, das Verbuchungssystem erkennt Autor und Titel.

Wenig später bin ich zu Hause, auf meinem Tisch liegt das Blind Date. Soll ich jetzt schon, soll ich noch warten? Die Spannung lebendig erhalten? Oder das Geheimnis um mein Blind Date endlich auflösen?

Also gut: Ich reiße das Zeitungspapier von meinem Buch - und halte "Wie Ihr wollt" von Inger-Maria Mahlke in den Händen.

Einige Stunden später: Die ersten Seiten sind überraschend und witzig. Der Stil ungewöhnlich, fast schon lapidar. Das Buch spielt im 16. Jahrhundert, es geht um Historisches und Privates. Sprachlich klingt es, als habe das 16. Jahrhundert heute stattgefunden.

Weitere Stunden später: Dieses Blind Date und ich, wir werden sicher nicht heiraten, so sehr hat er mich nicht überzeugt, aber um sich mal auf einen Kaffee zu treffen, dazu reicht es schon.

Noch bis zum 11. März können Buchliebhaber sich an allen vier Standorten der Bibliothek mit ihrem Blind Date verabreden. Seit 2014 gibt es die Aktion. In diesem Jahr kann man aus 700 Büchern auswählen. Aber zögern sollten Interessierte nicht zu lange: Im vergangenen Jahr standen am Ende der vier Wochen nur noch drei Romane im Regal. In jedem Buch liegt ein Zettel, auf dem man sein "Urteil" über das Blind Date abgeben kann.

Die Öffnungszeiten der Bibliotheken finden sich hier: online auf www.stadtbibliothek-mg.de oder unter 02161 256345.

