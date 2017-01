Mönchengladbach: Schwarzer Humor vom Niederrhein

Im neuen Krimi "Das schwarze Schaf" hält das Autorenduo Thomas Hesse / Renate Wirth mit der Geschichte über eine terroristische Bürgerinitiative die Leser in Atem. Im Gericht gaben sie Einblicke in ihre Schreibwerkstatt. Von Dirk Richerdt

Ein Tier gibt auch dem neunten gemeinsam geschriebenen Krimi des Journalisten Thomas Hesse (63) und der Künstlerin Renate Wirth (59) den Titel: "Das schwarze Schaf" ist jüngst im Emons-Verlag erschienen. "Da fügt der Leser automatisch die Wörter ,vom Niederrhein' hinzu", erklärt Mitautor Hesse, der in Wesel lebt. Das passt, denn die beiden bilden seit 2005 das bekannteste Autorenduo "beiderseits des Rheins", erläutert Renate Wirth, die im linksrheinischen Xanten zu Hause ist.

Die Anspielung an den legendären Hanns Dieter Hüsch, der als das "schwarze Schaf vom Niederrhein" firmierte, passt zu den schrulligen, detailverliebten Handlungsmotiven, die neben minuziöser Recherche feine Ironie, Sarkasmus und schwarzen Humor offenbaren. An einem für eine Literaturlesung ungewohnten Ort, dem Schwurgerichtssaal des Gladbacher Landgerichts, stellten Hesse und Wirth ihre Schreibwerkstatt und speziell ihr jüngstes Buch vor. "In diesem Saal finden sonst menschliche Dramen statt, hier tropft manchmal Blut aus den Akten", sagte Landgerichtspräsidentin Annette Lehmberg bei der Begrüßung. Doch an diesem Leseabend sollte "die Fiktion einmal die Realität verdrängen", ergänzte sie.

Die breite Richterbank blieb bei der Lesung verwaist, auf dem Sims hatten die Autoren Tierfiguren aus Holz und Bilder aufgereiht, um auf ihre Manier zu verweisen, jeden Krimititel einem Tier zu widmen. Das hatte mit "Der Esel" begonnen, weitere Bücher heißen "Eulenblues", "Die Füchse" oder "Die Spinne", aus denen Hesse und Wirth Passagen vortrugen. Dabei saßen sie auf Augenhöhe mit den Zuhörern an einem kleinen Tisch. "Alle von uns beschriebene Orte können Sie real besichtigen", erklärte Hesse. Als langjähriger RP-Redakteur kennt sich der Journalist naturgemäß aus mit Recherche.

Ein Jahr dauere es jeweils, bis ein neuer Krimiband erscheint, war zu erfahren. "Das beginnt mit der ersten Idee zum Plot, setzt sich fort mit dem Entwurf eines Handlungsstrangs und bedeutet immer ganz viel Diskussion", sagte Thomas Hesse. "Glauben Sie mir, zu zweit zu schreiben - das ist keine einfache Sache." Worauf Renate Wirth, die schwerpunktmäßig für Stilwechsel und schwarzen Humor im Text zuständig ist, entgegnete: "Was Thomas bei der Planung noch nicht weiß: dass meine Idee die bessere ist!"

Für "Das schwarze Schaf" entwickelten die beiden eine Erzählung rund um eine aggressive Bürgerinitiative, die gewaltsam den Ausbau der Betuwe-Bahnlinie zwischen Emmerich und Oberhausen verhindern will. Dabei wird Hauptkommissarin Karin Krafft gekidnappt. Die amüsante Schlusslesung aus dem spannenden Buch erfolgte per Dialog, der eine rasante Autofahrt des Kommissars Gero von Aha und seiner Frau Marlene begleitet.

Das Buch: "Das schwarze Schaf" von Thomas Hesse und Renate Wirth. Emons Verlag; Preis: 11,90 Euro; ISBN: 978-3-95451-990-3

