Mönchengladbach: "Trompete-Orgel" in der Hauptkirche

Die Rheinische Post vergibt fünf mal zwei Karten für das Konzert.

Am Donnerstag, 9. Februar, 20 Uhr, wird zu einem besonderen Konzert mit Ludwig Güttler (Trompete) und Friedrich Kircheis (Orgel) in die evangelische Hauptkirche am Rheydter Marktplatz eingeladen. Die Rheinische Post vergibt fünf mal zwei Karten (Adresse s. unten). Ludwig Güttler, zählt als Solist auf der Trompete und dem Corno da caccia zu den erfolgreichsten Virtuosen der Gegenwart und genießt weltweit den Ruf des besten Bachtrompeters. Zahlreiche internationale Preise zeigen seine hohe Anerkennung. Von 1969 bis 1980 war er in der gleichen Position Mitglied der Dresdner Philharmonie. Lehraufträge führten ihn an das internationale Musikseminar Weimar und an die Hochschule für Musik "Carl Maria von Weber" in Dresden, wo er bis 1990 eine Professur für Trompete innehatte. Seiner Forscher - und Entdeckerfreude ist es zu danken, dass die Konzertliteratur durch neue Ausgrabungen erweitert wird. Sein besonderes Engagement gilt außerdem, als Vorstandsvorsitzender, der Gesellschaft zur Förderung des Wiederaufbaus der Dresdner Frauenkirche. Mit KMD Friedrich Kircheis, seit vielen Jahren Orgel- und Cembalopartner von Ludwig Güttler, bestreitet er das Duo "Trompete-Orgel".

Friedrich Kircheis studierte ebenfalls an der Hochschule für Musik "Felix Mendelssohn-Bartholdy" in Leipzig, und legte dort 1964 das Staatsexamen ab. Nach einer Organistenstelle in Grimma kam er 1973 als Organist und Kantor an die Dresdner Diakonissenhauskirche, wo er hauptberuflich tätig ist. Seine Rundfunkaufnahmen und Schallplatteneinspielungen weisen nachdrücklich auf die Tradition der sächsischen Kirchenmusik hin, der sich Friedrich Kircheis verpflichtet fühlt.

Bei Interesse bitte bis 16. Januar schreiben an aktionen,gewinnspiel@rheinische-post.de, Stichwort: Güttler/Kircheis.

(isch)