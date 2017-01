später lesen Flötentöne Vibraphon-Spieler Matthias Strucken tritt im TIG auf Teilen

Gut besuchte Sondergastspiele von Manni Schmelzers Jazzbones kurz vor Ende des letzten Jahres bestärkten das Lokal "Bistro am Berliner Platz", Berliner Platz 12, in seinem Vorhaben, dem Traditional Jazz in der Stadt eine weitere Heimstatt zu bieten. Übers Jahr verteilt, sind zehn Live-Termine bereits fest eingeplant. Mit Bruno Webers Jazzweberei startet am 28. Januar der Reigen. Im Wechsel mit Manni Schmelzers Jazzbones folgen bis zum 17. Juni fünf weitere Jazzabende. Beide Band-Leader zählen seit Jahrzehnten zum "Tafelsilber" der regionalen Jazz-Szene. Die Termine für das zweite Halbjahr sind bereits geblockt, Bands wurden noch nicht genannt. Von Horst Pawlik