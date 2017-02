Mönchengladbach: Kunstwerk Wickrath wird Curling-Arena

Der TV-Sender RTL II sendete gestern seinen großen "Promi-Curling-Abend" live aus dem Kunstwerk. 18 Darsteller aus Doku-Soaps traten an. Mit am Set war der Mönchengladbacher Sükrü Pehlivan, bekannt als Experte vom "Trödeltrupp". Von Angela Wilms-Adrians

300 automatisierte und etwa 100 konventionelle Scheinwerfer leuchteten das Kunstwerk Wickrath für den großen Fernsehauftritt bei RTL II zur Hauptsendezeit aus. Insgesamt acht Kameras, darunter Krankamera, Remote-Head über dem Curling-Kreis und Funk-Handkameras zeichneten den "großen RTL II Promi-Curling-Abend" auf, um deutschlandweit Eins zu Eins zu senden. Für die Live-Show waren 18 Promis aus den Daily- und Doku-Soaps "Reimanns", "Trödeltrupp", "Köln 50667" "Zuhause im Glück", "Mallorca" und der Casting Show "Curvy Supermodel" nach Mönchengladbach gekommen. Sie ließen sich für die Wintersportart Curling aufs Glatteis, sprich die eigens im Kunstwerk aufgebaute Bahn, führen. In sechs Teams mit jeweils drei Akteuren traten sie gegeneinander an. Dazu mussten sie dem Curling-Stein den nötigen Schwung geben und dann nach Leibeskräften schrubben, um ihn auf dem so entstehenden Wasserfilm schneller und weiter rutschen zu lassen.

Für die Akteure vor und hinter den Kameras war es ein langer Tag, da vor der mit Werbung vierstündigen Sendung die Generalprobe angestanden hatte. Tags zuvor hatten Teampartner und Kontrahenten auf der Curling-Bahn geprobt. Proben und "Kampfansagen", zu denen jedes Team behauptete, das sportliche Event für sich zu rocken, wurden aufgezeichnet und während der Live-Show eingespielt. Natürlich wurden die Fans über Livestream auf Facebook umgehend auf dem Laufenden gehalten.

"Die Promis freuen sich total. Wir müssen für die Teilnahme nicht betteln. Das ist beinahe wie ein Familientreffen, da sich viele kennen und hier einen Wahnsinnsspaß haben", erzählte Pressesprecherin Lisa Christeleit. Wie André Piefenbrink vom Produzenten Brainpool TV GmbH war sie begeistert vom Kunstwerk mit der großzügigen Halle unter der geschwungenen Holzdecke. Seitlich der Bahn standen Stühle und Tische für die 360 Besucher bereit, während den Teams halbrunde Sitzgruppen an der Bahn vorbehalten waren. Der in Mönchengladbach wohnende Sükrü Pehlivan freute sich während der Probe auf ein Heimspiel, als er mit Trödeltrupp-Kollegen Mauro Corradino und Otto Schulte diesmal keine wertvollen Preziosen von billigem Plunder unterscheiden musste.

Die drei gaben sich als Titelverteidiger ambitioniert. Schließlich hatten sie beim RTL II Promi-Kegeln im vergangenen Jahr den Sieg errungen. "Wir rechnen unsere Jugend auf", konterten Danny Liedtke, Ingo Kantorek und Jasmina von der Seifenoper "Köln 50667" nach den Versuchen der drei Ü-40er aus dem Trödeltrupp. Einig waren sich alle: Beim Curling ist Kondition gefragt, und das Eis ist ganz schön glatt.

