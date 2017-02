später lesen Mönchengladbach Linienbus brennt vollständig aus 2017-02-18T10:35+0100 2017-02-18T10:20+0100

Am Samstagmorgen ist ein Linienbus der Betreibergesellschaft NEW in Mönchengladbach vollständig ausgebrannt. Das teilte die Feuerwehr-Leitstelle mit. Verletzt wurde niemand.