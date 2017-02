In Mönchengladbach ist am Samstag, 18. Februar, ein Linienbus an der Lüpertzender Straße vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde niemand.

In Mönchengladbach ist am Samstag, 18. Februar, ein Linienbus an der Lüpertzender Straße vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. weniger