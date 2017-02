Mönchengladbach: Lüpertz kehrt zurück nach Rheydt

In Geneicken hat der Künstler ein Haus bezogen und sein Atelier eingerichtet. Von Inge Schnettler

Er ist in Böhmen geboren, in Rheydt aufgewachsen, jetzt ist der Maler und Bildhauer Markus Lüpertz (75) nach Rheydt zurückgekehrt. Genauer - nach Geneicken. In einem Haus an der Wilhelm-Strauß-Straße hat er sein neues Domizil gefunden. Das Haus in Hinterhoflage hatte der Rheydter Architekt Klaus Klothen für sich und seine Familie gebaut. Zuletzt wohnte er mit seiner Frau Gerda in dem außergewöhnlichen Bungalow. Beide sind vor Jahren gestorben, Markus Lüpertz, der mit der Familie gut bekannt war, übernahm die Rheydter Immobilie.

"Jetzt ist er wieder in der Heimat und ganz in der Nähe seines Totentanzes", sagt der Pfarrer Klaus Hurtz, der seit Jahren engen Kontakt zum Künstler pflegt. 2006 hatte Lüpertz der Geneickener Kirchengemeinde St. Franziskus den Gemäldezyklus geschenkt - 33 Meter Kunst. Klaus Hurtz hat Markus Lüpertz in der neuen Heimstatt schon besucht. "Hübsch hat er es da", sagt der Pfarrer. "Aber sehr oft wird er in Rheydt wohl nicht anzutreffen sein." Denn auch das Ratinger Tor in Düsseldorf hat er weiterhin gemietet, außerdem hat er weitere Ateliers in Karlsruhe, im Brandenburgischen Märkisch Wilmersdorf und in Florenz. "Wenn er seine Werke in Düsseldorf gießen lässt, wird er wohl in Rheydt wohnen", sagt Klaus Hurtz.

Markus Lüpertz zählt zu Deutschlands bekanntesten Bildhauern, Malern und Grafikern. Mit Gerhard Richter, Sigmar Polke, Georg Baselitz und Anselm Kiefer zählt er zu den "Big Five" der deutschen zeitgenössischen Kunst. Mehr als 20 Jahre war er Rektor an der Düsseldorfer Kunstakademie.

Dass der Malerfürst eine Wohnstatt in Rheydt suchte, kommt nicht ganz überraschend. Im vergangenen November hielt er auf Einladung des Initiativkreises einen Vortrag in der Kaiser-Friedrich-Halle. Beim Pressevorgespräch hatte Markus Lüpertz bereits bekanntgegeben, dass er nach Rheydt zurückkehren möchte.

Quelle: RP