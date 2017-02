Mönchengladbach: Männerballett bietet "Dirty Dancing" bei Roer Möt

Die Mehrzweckhalle in Lürrip hat sich am Samstag von einer Turnhalle in eine grün-gelbe Partyzone verwandelt. Rund 100 Jecken waren gekommen, um mit der Großen Karnevalsgesellschaft (GKG) Roer Möt zu feiern. Von Eva Baches

Den Start ins Rahmenprogramm machten die Kinder der GKG mit ihrem Gardetanz. Mit ihrer Freude am Tanz nahmen sie die Jecken im Saal mit und wurden mit einem dreifachen Roer möt verabschiedet. Tanzen ist nicht männlich? Das sehen die Lürriper Dream Boys anders. Mit "We will rock you" von Queen zog das Männerballett ein, um gleich danach in die Welt von "Dirty Dancing" einzutauchen. Bei der Hebefigur streikten "Jonny" und "Baby" allerdings. Die befreundete Karnevalsgesellschaft Stadtmitte ist mit ihren Ströpkes gekommen. Das jüngste Mitglied ist noch nicht lange dabei, weiß aber schon genau, wie es sich auf der Bühne bewegen muss. Dafür gab es einen Extra-Applaus vom Publikum. Dann zeigten die Älteren, was sie können, und auch der Elferrat musste ran. Unter dreimal Roer möt marschierte die Garde von der Bühne.

Zwischen den Programmpunkten sorgten die "Crazy DJs" für Stimmung und zettelten eine Polonaise an. Auch das Prinzenpaar ließ es sich nicht nehmen, dabei zu sein. Das Publikum erhob sich von den Plätzen und empfing Prinz Norbert I. und Niersia Barbara begeistert. "Dass wir heute zu so später Stunde noch mit so vielen feiern können, zeigt, dass ihr alles richtig gemacht habt", sagte der Prinz. Auch Anita Jepkens war begeistert: "Ich finde es super. Wir sind regelmäßig hier. Ich finde es auch gut, dass die jungen Leute übernommen haben."

GKG-Präsident Marcel Rademaker nutzte den Abend, um einigen Mitgliedern zu danken: Hans Heinen für seine 44-jährige Mitgliedschaft und dafür, stets da zu sein, wenn Not am Mann sei. Auch Jürgen Leuchtenberg wurde für 22 Jahre in der Gesellschaft geehrt. Er sei zu allen "Schandtaten" bereit, wenn die GKG Hilfe braucht, hieß es.

