Mönchengladbach: Mags handelte schnell: Die marode Silberlinde ist bereits gefällt

2016-12-22T20:12+0100 2016-12-23T00:00+0100

Die Silberlinde in Neuwerk, einst schützenswertes "Pflegekind" der Stadt, dann marodes "Geschenk" an Privatgrundbesitzer, ist gefällt. Der Stadtbetrieb rückte bereits am Mittwoch mit Kettensägen an und entfernte den kranken Baum.