Mönchengladbach: Mags verschickt Müllplaketten - Änderung beim Abbuchen

Bis Ende Januar bekommen die Mönchengladbacher ihre neuen Abfallplaketten für die grauen Restmülltonnen und die Bescheide über die Gebühren für Abfallentsorgung und Straßenreinigung per Post. Absender ist zum ersten Mal Mags, denn die neuen Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe sind ab jetzt laut Ratsbeschluss für diese Aufgabe zuständig.

Vom Ablauf bleibt alles wie gehabt. Nur eines sei zu beachten, teilt die Mags mit: Wer seine Gebühren vom Konto abbuchen lassen will, muss Mags aus rechtlichen Gründen ein neues SEPA-Lastschriftmandat erteilen. Das gilt auch für diejenigen, die das Lastschriftverfahren bereits genutzt haben. Mags schickt mit dem Bescheid einen Vordruck mit allen nötigen Angaben. In diesen müssen die Bürger nur noch ihre Kontonummer (und gegebenenfalls den abweichenden Kontoinhaber) - eintragen, unterschreiben und das Mandat per Brief oder Fax an Mags zurückschicken. Wer es als E-Mail schicken möchte, kann es unter www.mags.de/gebuehren heruntergeladen, am PC ausfüllen und an gebuehren@mags.de schicken. Man kann die Gebühren aber auch alle drei Monate selbst überweisen.

Die neuen Abfallplaketten für die 25-, 35- und 50-Liter-Behälter gelten für 2017 und 2018. Am besten, so Mags, kleben die Bürger die neuen Plaketten sofort gut sichtbar auf den Tonnendeckel. Mieter erhalten die neuen Plaketten vom Vermieter. In der Übergangszeit bis Ende April leert die GEM auch noch die Tonnen mit den 2015/2016-Aufklebern. Infos unter 02161 491017 (montags bis freitags, 8 bis 18 Uhr) oder www.mags.de.

Quelle: RP