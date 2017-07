Auf einem Parkplatz an der Reyerhütter Straße eskalierte am Dienstagabend ein Streit. Ein 39-Jähriger wurde verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Worum es in dem Streit ging, der am Dienstagabend auf einem Parkplatz an der Reyerhütter Straße entbrannte, muss die Polizei noch ermitteln. Fest steht, dass ein Baseballschläger und eine Gaspistole bei der Auseinandersetzung eingesetzt wurden und dass die Beteiligten sich kannten.

Zwei Männer (52 und 39 Jahre alt) saßen am Dienstag im Auto, als sie gegen 19 Uhr von einem 28-Jährigen und zwei weiteren Personen angehalten wurden. Der 28-Jährige schlug nach derzeitigem Ermittlungsstand durch das offene Fenster auf den 39-jährigen Beifahrer ein. Nachdem dieser ausgestiegen war, eskalierte der Streit. Der 28-Jährige ging zunächst mit einem Baseballschläger auf seinen Kontrahenten los und gab danach aus kurzer Distanz mit einer Gaspistole mehrere Schüsse auf ihn ab. Der 39-Jährige wurde durch die Geschosse im Gesicht verletzt und stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Lebensgefahr besteht laut Aussagen der Polizei nicht.

Der 28-Jährige floh zunächst, stellte sich aber noch am Abend der Polizei. Er wurde festgenommen und im Anschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern weiter an. Wie Polizeisprecherin Cornelia Weber versicherte, stammen die an der Auseinandersetzung Beteiligten definitiv nicht aus de Rockermilieu.

Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden.

(gap)