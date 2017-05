Mönchengladbach: Mann tritt neun Monate altem Kind in den Rücken

Ein neun Monate altes Mädchen ist Hauptleidtragende eines schlimmen Falls von häuslicher Gewalt. Das Kind wurde nach einem heftigen Familienstreit am Samstag in Odenkirchen vom Lebensgefährten der Mutter in den Rücken getreten.

Das Kleinkind kam in die Kinderklinik und soll da zur weiteren Beobachtung noch einige Tage verbleiben. Lebensgefahr besteht allerdings nicht. Ob es danach wieder zurück zu seiner 18-jährigen Mutter kommt, steht noch nicht fest. Das Mädchen steht unter der Obhut des städtischen Jugendamtes.

Der Fall ereignete sich am Samstagmorgen. Weil die Mutter am Freitagabend eine Party besuchen wollte, hatte sie ihren 23-jährigen Lebensgefährten gebeten, auf ihre neun Monate alte Tochter aufzupassen. Der Mann übernahm die Aufgabe, rechnete aber offenbar damit, dass seine Freundin nach einigen Stunden zurückkommen würde. Als die Mutter aber erst am Samstag gegen 8 Uhr wieder erschien, kam es - so die Polizei - zu einem heftigen Streit. Der Lebensgefährte soll dabei die junge Frau gewürgt und mit einer Bierflasche nach ihr geworfen haben. Dann trat er in seiner Wut, so die Polizei weiter, dem Kleinkind in den Rücken.

Der Beschuldigte erhielt zunächst ein zehntägiges Verbot, die Wohnung der Frau zu betreten.

