Mönchengladbach: Marc-André ter Stegen unterstützt an Leukämie erkrankten Finn (6)

Finn aus Mönchengladbach ist erst sechs Jahre alt und an Blutkrebs erkrankt. Eine Stammzellenspende könnte ihn retten. Nationaltorwart Marc-André ter Stegen und Ex-Borusse Thorben Marx unterstützen den Jungen und machen sich für eine Typisierungsaktion stark.

Auf zahlreichen Facebook-Seiten rufen Freunde und Bekannte von Finn dazu auf, sich für eine Stammzellenspende typisieren zu lassen. Denn der Sechsjährige benötigt dringend einen passenden Spender. Auch Fußballstar Marc-André ter Stegen macht sich für den Jungen stark. Er besuchte ihn sogar im Krankenhaus und ist einer der Schirmherren der Aktion. Neben dem Barca-Keeper übernimmt Ex-Borusse Thorben Marx den zweiten Part der Schirmherrschaft. Auf Facebook veröffentlichte er einen bewegenden Post:

Mein kleiner Freund Finni. Ich drücke dir und deiner Familie ganz fest die Daumen. Du warst und bist ein großer Kämpfer.... Posted by Thorben Marx on Sonntag, 5. Februar 2017

Bei der Krankheit Leukämie vermehren sich entartete weiße Blutkörperchen, die sogenannten Leukozyten, unkontrolliert. Das führt dazu, dass gesunde Blutkörperchen verdrängt werden - und das ist lebensgefährlich. Blutkrebs ist die häufigste Krebseerkrankung bei Kindern unter 15 Jahren.

Um für den kleinen Finn keine Zeit zu verlieren, planen seine Familie und seine Freunde die große Typisierungasaktion mit der DKMS am 4. März in der Mönchengladbacher Burggrafenhalle. "Auch Geldspenden werden dringend benötigt, da der gemeinnützigen Gesellschaft allein für die Registrierung eines jeden neuen Spenders Kosten in Höhe von 40 Euro entstehen", heißt es in einem Facebookpost.

Die Aktion findet von 11 bis 16 Uhr statt. Jeder, der gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann sich typisieren lassen.

(skr)