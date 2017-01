Mensch Gladbach: Markenlos, nicht makellos

Manche Dinge wiederholen sich, auch wenn der Rhein und noch ein paar Kilometer dazwischenliegen. Zum Beispiel die ewige Suche nach einer Marke und dem perfekten Marketing für eine Stadt. Das Menschliche, so die Linke, sollte nicht vergessen werden. Doch das wirft eben auch mal Schatten auf das am liebsten glänzend polierte Image. Von Denisa Richters

Hach, das Leben rast doch einfach nur an einem vorbei. Schon ist 2017 um fast eine Woche ärmer - dafür um hunderte, wenn nicht tausende Informationen reicher. Wie soll man da nur entscheiden, was wichtig ist und was nicht, wie das eine vom anderen unterscheiden? Wie uns geht es auch Auswärtigen, Touristen wie Investoren, die nach Mönchengladbach gelockt werden sollen.

Jetzt ist die Vitusstadt mit diesem Wunsch leider nicht allein, sondern steht im Wettbewerb mit vielen anderen. Der Experte rät in solchen Fällen, sich abzugrenzen und das zu betonen, was einen von anderen unterscheidet, sich kurzum zur Marke zu machen. Doch was ist das Markenzeichen einer Stadt, die vor allem für Vielfalt steht?

Die Düsseldorfer kauen auf dieser Frage schon seit vielen Jahren herum, sie sind Mode, Wirtschaft, ein bisschen Sport, sehr viel Rhein, aber auch Heimat. Eben sehr viel gleichzeitig. Da fällt es nicht leicht, sich zu entscheiden. Schließlich wählten die Stadtentscheider ein "Lachendes D", einen Smiley aus Doppelpunkt und großem D, in knalligem Rot als Logo. Das sollte freundlich und international sein, eine unverwechselbare Marke wurde es nicht. Jetzt rudert man mühsam zurück.

Auch in Gladbach stellt man sich solche Fragen. Schließlich ist hier Einiges in Bewegung - und die frische Dynamik soll nach außen gespiegelt werden. Doch wie? Was ist Mönchengladbach? Die einen sagen Borussia, die anderen Textilwirtschaft, im Rathaus wird lieber mit dem abstrakten "MG+ Wachsende Stadt" operiert, weil sich darunter eigentlich alles versammeln kann.

Und Torben Schultz, der Fraktionschef der Linken, postet seinen Vorschlag gleich auf ein gelb-schwarzes Ortsschild: Willkommen in "Menschengladbach"! Man dürfe, so appelliert er ganz in seiner politischen Rolle, die Stadt nicht als Konzern sehen, sondern müsse die Menschen, insbesondere die sozial nicht allzu gut gestellten, im Blick behalten. Nun schließt das eine das andere zum einen nicht aus. Außerdem geht ohne Menschen meist so gut wie gar nichts.

Damit verbunden ist auch das allzu Menschliche, das meist alles andere als makellos daherkommt. Darin liegt übrigens auch die Chance Mönchengladbachs. Denn das Unperfekte lässt reichlich Raum für Kreativität. Junge Kreative, Start-ups, Gründer-Szene - für all diese wird die Stadt deshalb immer attraktiver. Die Hypothese: An der charmanten Rauheit dieser Stadt könne man sich reiben, ist nun ganz offen zu hören, und aus Reibung ensteht dann Energie.

Unpraktischerweise gibt es auch negative Energie. Die hat sich diese Woche gleich mehrfach am Einkaufszentrum Minto entladen. Jugendliche hatten sich versammelt, offenbar rivalisierende Gangs, deren Hormone so energisch durch die pubertierenden Körper sprudeln, dass sie aufeinander losgehen mussten. Mal war ein Messer im Spiel, dann wurden Böller gezündet - und jedes rückte die Polizei mit einem Großaufgebot anrücken. Das ist ärgerlich, unnötig, kostet viel Steuergeld und Nerven. Ebenso wie das ständige Abbrechen der Schwänze der Bronzeesel in direkter Nachbarschaft. All das ist schlecht für das gerade aufpolierte Image der Stadt. Ein Markenzeichen darf es nicht werden.

Quelle: RP