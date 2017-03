später lesen Youtube-Star Polizei beendet Auftritt von Mike Singer im Minto FOTO: Theo Titz 2017-03-03T12:08+0100 2017-03-03T20:25+0100

Teenie-Star Mike Singer hat am Freitagnachmittag eine Autogrammstunde im Gladbacher Einkaufszentrum Minto gegeben. Einige seiner Fans versetzte das in derartige Aufregung, dass sie in Ohnmacht fielen. Der Rettungsdienst rückte an, die Polizei löste die Veranstaltung auf.