Jubiläum: Mit Foto in Goldrähmchen: Goldhochzeit in Silvesterlaune

Mit Foto in Goldrähmchen: Goldhochzeit in Silvesterlaune

Vom ersten Blickkontakt beim Karneval bis zur Hochzeit am Silvestertag verging weniger als ein Jahr. Nun sind Erich Walter und Lieselotte Petronella Schmidt seit einem halben Jahrhundert verheiratet, sowohl standesamtlich als auch - um einen Tag versetzt - kirchlich. Gefeiert wird am 14. Januar im kommenden Jahr. Von Angela Wilms-Adrians

Denn dann wird Lieselotte Schmidt 85 Jahre alt, und so kann in vertrauter Runde auf zwei wichtige Ereignisse angestoßen werden. Unter den Gästen werden der Sohn, der Enkel und die Urenkel sowie zwei ihrer einst drei Geschwister sein.

Die Einladungen für das Familienfest sind verschickt. Abgesetzt im Goldrähmchen ist darauf das Hochzeitsfoto von damals zu sehen. Als Motto wählte das Paar den Spruch: "Zwei Menschen, die sich 50 Jahre lieben, schweben auch zur gold'nen Hochzeit noch auf Wolke Sieben." Auf dem Foto trägt sie eine weiße Pelzkappe. "Für den Pelz habe ich gekämpft. Dafür bin ich gelaufen", erinnert sich Lieselotte Schmidt, die als Akkord-Schneiderin gearbeitet hat.

Ihr Mann war bis zur Pensionierung Dreher und Fräser bei der Unternehmensgruppe Trützschler. Er stammt aus Chemnitz und kam vor dem Mauerbau 1959 in den Westen. "Ich wollte etwas Anderes sehen als die DDR", erzählt der 76-Jährige, der diesen Schritt nie bereut hat. "Am Anfang hat er sich ein paar Jahre älter gemacht", kommentiert seine Gattin schelmisch den Altersunterschied, während er verlegen abwinkt und wohl auch diesen Kniff nie bereut hat.

Denn beide genießen die Zeit miteinander bei Spaziergängen, beim Flanieren "durch das Städtchen" sowie Besuchen in den benachbarten Städten Viersen und Krefeld. Vor einiger Zeit haben sie sich in Odenkirchen eine kleinere Wohnung genommen und auch den Garten aufgegeben, um weniger Arbeit zu haben.

Nun steht seine Modell-Eisenbahnlandschaft am Eingang und verrät - wie die Lokomotiven und Waggons in zwei Wandvitrinen - sein liebstes Hobby. In der früheren Wohnung konnte Erich Schmidt seine Leidenschaft im alten Kinderzimmer ausleben. "Für mich hat er darauf verzichtet", erzählt seine Frau und verrät damit viel über das Vertraut-Sein. Sie rätselt und liest gerne "alles, was wichtig ist". Zum stillen Lächeln ihres Mannes gibt sie Einblick in das persönliche Glück: "Wir sind zufrieden. Da waren einige Krankheiten. Das wir da durch sind, ist auch viel wert."

Quelle: RP