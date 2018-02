In Lederjacke gehüllt gehen sie dicht gedrängt nebeneinander. Die rund 20 Männer und Frauen bilden eine Art Schutzmauer um das junge Mädchen. Sein Gesicht ist auf dem Weg vom Parkhaus Richtung Landgericht nicht zu erkennen. Das Kind soll als Zeuge aussagen. Angeklagt ist der Großvater, der verdächtigt wird, seine Enkelin missbraucht zu haben.

Die Biker des Vereins Baca (Bikers against child abuse, übersetzt: Motorradfahrer gegen Kindesmissbrauch) wollen das Mädchen bei seinem Gerichtstermin durch ihre Präsenz stärken. Es soll keine Angst vor seiner Aussage haben, sich von niemandem eingeschüchtert fühlen. "Wir wollen Kindern, die Opfer von Missbrauch geworden sind, die Kraft geben, ohne Angst leben zu können", sagt "Snapshot", Baca-Pressesprecher für den Bereich Rhein-Ruhr. Nach außen hin bleiben die Biker anonym - zum Selbstschutz. Deswegen erhält jedes Mitglied einen "Roadname" (Straßennamen), der vorne auf die Kutte gestickt wird.

In voller Biker-Montur begleitet Baca das Mädchen bis vor die Eingangstüren des Landgerichts. Dann verkleinert sich die Gruppe. Vier Mitglieder dürfen mit in den Gerichtssaal zur nicht öffentlichen Verhandlung - ohne Kutte und ausschließlich mit weißem Hemd als Oberteil. Das war die Bedingung des Richters. "Generell finden wir es gut, dass die Gruppe Kinder bei ihrer Aussage unterstützt und ihnen Halt gibt", sagt Fabian Novara, Sprecher am Landgericht. "Dennoch darf die äußere Erscheinung einzelner Personen nicht zu Einschüchterung des Angeklagten führen." Denn es gelte: Jeder ist unschuldig, solange nicht das Gegenteil bewiesen wurde.

"Mit den Tätern haben wir nichts zu tun, Recht spricht das Gericht", verdeutlicht Biker Snapshot. "Unser Aussehen soll auch niemanden abschrecken, vielmehr soll man Respekt vor uns haben." Das Symbol von Baca ist eine geballte Faust. Dennoch betont der Verein, dass er weder eine Schlägertruppe sei, noch würde er sich in Strafprozesse einmischen.

Eine Kutte, zwei Paten

In Deutschland bildeten sich seit dem Start von Baca im Jahr 1995 neun Zweigstellen mit insgesamt rund 500 Mitgliedern. So findet sich die Biker-Gruppe im nördlichen Quickborn in Schleswig-Holstein genauso wie in der bayerischen Landeshauptstadt München. Baca arbeitet mit lokalen und staatlichen Kinderschutzorganisationen zusammen. Dennoch wird der Verein erst tätig, wenn Kind und Eltern auf die Biker zukommen.

Für die Aufnahme in den Verein hat Baca eigene Kriterien entwickelt: So kann ein Kind nur geschützt werden, wenn das Sorgerecht nicht beim mutmaßlichen Täter liegt. Zudem muss eine Anzeige vorliegen. "Sonst könnte ja jeder anrufen und eine Schutztruppe für ein Kind organisieren", sagt Snapshot.

Ist ein Kind in den Kreis der Biker aufgenommen worden, bekommt es eine eigene Kutte und zwei Paten zugeteilt. Begleitet werden die Kinder nicht nur am Tag des Gerichtstermins, auch ein Schutz rund um die Uhr ist möglich. Nicht selten würden Angeklagte versuchen, vor der Verhandlung Einfluss auf das Kind zu nehmen. "Wir stehen dann mit zwei Mann schichtweise vor dem Haus", berichtet Snapshot. Auch habe er schon erlebt, dass der Anwalt des Angeklagten in der Verhandlungspause mit dem Kind reden wollte. "Wir stellen uns um das Kind herum. Das ist Passiver Widerstand." Als das Mädchen das Gericht nach sechs Stunden verlässt, wird es von den Bikern wieder empfangen. Dann geht es im Schutz der Kutten Richtung Parkhaus.

