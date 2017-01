Mönchengladbach: Bombendrohung am Rheydter Hauptbahnhof

Bombendrohung am Rheydter Hauptbahnhof

Nach einer Bombendrohung ist der gesperrte Bahnhof in Rheydt wieder zugänglich. Ein Mann hatte die Polizei in Mönchengladbach angerufen und die Drohung ausgesprochen. Von Andreas Gruhn

Gute zwei Stunden nach einer Bombendrohung für den Rheydter Hauptbahnhof hat die Bundespolizei die Sperrung des Bahnhofs am Sonntagnachmittag aufgehoben. "Wir haben keine Anhaltspunkte für einen gefährlichen Gegenstand gefunden", sagte Jörg Bittner, Pressesprecher der Bundespolizei. Sprengstoff-Spürhunde durchsuchten das Gebäude, nachdem es um kurz nach 14 Uhr am Nachmittag eine entsprechende Meldung gegeben hatte. Der Zugverkehr war während der Sperrung komplett eingestellt, inzwischen läuft er wieder an, hieß es.

Die Mönchengladbacher Polizei ermittelt nun weiter. Die Beamten haben einen 23-Jährigen in Gewahrsam genommen und verhören den Mann zurzeit und durchsuchen dessen Wohnung. Der Mann hatte den Polizeiangaben im Bahnhof Rheydt damit geprahlt, eine Bombe versteckt zu haben. Ein Zeuge rief daraufhin die Polizei. Die Beamten aus der nahe gelegenen Rheydter Wache nahmen den 23-Jährige wenige Minuten später, gegen 14.22 Uhr, im Bahnhof fest. Weitere Einzelheilten sollen im Laufe des Sonntagnachmittags mitgeteilt werden.