Da Heiligabend in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, haben viele Geschäfte geschlossen. Einige Supermarkt-Filialen haben aber geöffnet. Zum Beispiel der Rewe-Markt an der Lürriper Straße in Mönchengladbach. Von Horst Thoren

Einkaufen an Heiligabend? Im Rewe-Markt an der Lürriper Straße in Mönchengladbach ist das bis 14 Uhr möglich. "Schon um 10 Uhr standen 30 Leute vor der Tür", sagt Marktleiter Dirk Heynckes. "Mehr Andrang als an einem normalen Samstag", fügt seine Frau Michaela hinzu.

Verdi hat gegenüber den Marktbetreiber angekündigt, an Heiligabend zu kontrollieren, ob tatsächlich nur Lebens- und Genußmittel verkauft werden - so sieht es die Sonderregelung des Ladenöffnungsgesetzes vor, wenn Heiligabend auf einen Sonntag fällt. "Alles kein Stress", sagt Heynckes. "Wir halten uns an die Regeln." Um 10.15 Uhr herrschte Andrang an drei Kassen.

Auf dem Einkaufszettel der frühen Käufer steht vor allem das, was noch dringend für die Festtage gebraucht wird: Meist sind es Kleinigkeiten, die fehlen, wie Gewürze, Soßen und Zutaten fürs Weihnachtsessen. Gekauft werden aber auch Bier, Cognac, Süßes, Fleisch, Obst und Gemüse. Die Mitarbeiter an der Kasse wünschen "Frohes Fest". Einige Kunden sagen "Danke", wie die Mutter mit der kleinen Tochter, die dringend noch ihren Lieblingssaft brauchte.

Viele Kunden verzeichnet am Sonntag auch Rewe Thomas Hannen in Korschenbroich. Der Parkplatz ist gut gefüllt, im Markt erledigen etliche Kunden letzte Einkäufe bei entspannter Atmosphäre. Marktleiter Thomas Hannen ist zufrieden: "Das ist ein gutes Angebot für unsere Kunden."

Dass ein Supermarkt auch an Heiligabend öffnet, ist eigentlich nichts Besonderes. In diesem Jahr aber schon, denn der 24. Dezember fällt auf einen Sonntag. Eigentlich wären die Geschäfte also geschlossen. Das Ladenöffnungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen bietet aber für bestimmte Händler ein Schlupfloch: Geschäfte, die Artikel für den täglichen Bedarf anbieten, dürfen öffnen - aber eben auch nur solche Produkte verkaufen. Dazu gehören Lebensmittelmärkte, Bäckereien und Weihnachtsbaumverkaufsstellen. Die Öffnungszeiten sind allerdings auf vier Stunden begrenzt, in der Regel von 10 bis 14 Uhr. Händler, die potenzielle Weihnachtsgeschenke anbieten wie Schmuck, Bekleidung oder Spielwaren, kommen nicht in den Genuss der Sonderregelung.

Die Discounter Aldi Süd, Aldi Nord, Penny und Lidl haben sich entschieden, an Heilggabend auf eine Öffnung zu verzichten. Rewe und Edeka haben es ihren inhabergeführten Filialen freigestellt, ob sie öffnen oder nicht.

