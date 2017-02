Mönchengladbach: "Hey, wir wollen Bernd Gothe sehen!"

Beim traditionellen Empfang des Prinzenpaars im Foyer der Stadtsparkasse überraschten Prinz Norbert I. und Niersia Barbara den MKV-Chef mit einem ihm gewidmeten Lied. Die Gäste hatten Spaß daran – und am Rest des Programms. Von Denisa Richters

Wenn sich irgendwo, irgendwas um den Mönchengladbacher Karneval dreht, darf dieser hochgewachsene Mann nicht fehlen: Bernd Gothe, Vorsitzender des Mönchengladbacher Karnevalsverbands. Und man mag ihm seine Worte kaum glauben, dass er nämlich darüber nachdenkt, sich in absehbarer Zeit zurückzuziehen. Deshalb kam es augenzwinkernd, aber von Herzen, was das Prinzenpaar Norbert I. und Niersia beim traditionellen Empfang im Foyer der Stadtsparkasse für ihn vorbereitet hatte. Ein Lied. Kostprobe: "Er wird niemals untergehen, weil wir hinter ihm stehen. (...) Hey, wir wollen Benrd Gothe sehen. (...) Wir haben den Gothe so gern." Herzerwärmend! Das fanden auch die rund 400 Gäste, die nach dem 3:0-Sieg der Borussia vom Vortag und angesichts des strahlenden Sonnenscheins ohnehin bester Stimmung waren.

Da fiel gar nicht weiter auf, dass ein Teil des Foyers schon für den Umbau vorbereitet und die Mack-Stele bereits eingerüstet ist. "Willkommen auf unserer Winter-Baustelle", begrüßte Hartmut Wnuck, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse, mit seinen Kollegen Antonius Bergmann, Helmut Wilms, Sabine Sarnes und Ralf Grewe das Publikum. Prinz Norbert I. deklarierte das Gerüst gar zur Plattform für Bungee-Jumping. So weit kam es dann aber doch nicht. Außer den Prinzenpaaren, auch früheren, präsentierten sich die wichtigsten Garden der Stadt auf der Bühne, auch die "Lecker Lalaboys" und die Hofstaat-Boygroup sorgten für Stimmung. Unter den Gästen tummelte sich reichlich Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Brauchtum, die Bürgermeister von Neuss und Erkelenz, Reiner Breuer und Peter Jansen, waren ebenfalls dabei.