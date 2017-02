Leser haben uns Fotos von ihrer Winterwunderwelt in Mönchengladbach geschickt. Hier gibt es die schönsten.



Nie präsentiert sich die Brahmsstraße in Hardt so schön wie im Winter. Der Raureif in den Bäumen erzeugt eine traumhafte Winterkulisse. Da konnte Werner Pieloth einfach nicht anders, als zur Kamera zu greifen und uns dieses schöne Motiv zuzuschicken.





