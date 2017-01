Unfall in Mönchengladbach

Auf der L19 in Mönchengladbach-Güdderath hat ein Auto am Donnerstagabend einen Ackerschlepper gerammt. Ein 62-Jähriger ist dabei aus der Fahrerkabine geschleudert und unter seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Zwei Männer konnten ihn befreien. Die Polizei sucht den Ersthelfer. Von Gabi Peters

Bei dem Unfall auf der L19 ist der 62-Jähriger unter einem umgekippten Traktor eingeklemmt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei sagt, war der Mann aus Wickrath am Donnerstag gegen 19.05 Uhr mit seinem Ackerschlepper in Richtung Hochneukirch unterwegs. Zur gleichen Zeit näherte sich ein 36-jähriger Mercedes-Fahrer aus Odenkirchen dem Traktor von hinten.

Als dieser das vor ihm fahrende Fahrzeug bemerkte, lenkte er nach links, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dies gelang jedoch nicht. So prallte der Mercedes mit der vorderen rechten Fahrzeugseite gegen den Ackerschlepper. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Traktor auf die Grünfläche neben der Fahrbahn geschleudert. Der landwirtschaftliche Fahrzeug drehte sich und kippte zur Seite. Dabei wurde der 62-Jährige aus der offenen Kabine geschleudert und unter dem 1300 Kilogramm schweren Ackerschlepper eingeklemmt.

Zusammen mit einem bislang noch unbekannten Zeugen gelang es dem 36-jährigen Mercedes-Fahrer, den schräg liegenden Ackerschlepper aufzurichten und den eingeklemmten Mann unter dem Fahrzeug hervorzuziehen. Da der Motor des Ackerschleppers weiter lief und ein Gang eingelegt war, fuhr das nun führerlose Fahrzeug noch einige Meter weiter, bis es an einem Baum zum Stillstand kam.

Der schwer verletzte Wickrather wurde nach medizinischer Erstversorgung zunächst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, von diesem später in ein anderes Krankenhaus in Mönchengladbach verlegt. Der Mann erlitt laut Polizei mehrere Knochenbrüche. Lebensgefahr bestehe allerdings nicht. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Die L19 musste im Bereich der Einmündung Rostocker Straße während der Unfallaufnahme für zwei Stunden gesperrt werden. Unfallzeugen, hier insbesondere der bislang unbekannte Ersthelfer, sowie der Mann, der über Notruf die Polizei verständigte, werden gebeten, sich unter Telefon 02161 290 zu melden.