Mönchengladbach Mann sprüht mit Pfefferspray um sich - mehrere Verletzte

Bei einem Streit in einer Gaststätte in Mönchengladbach hat ein 27-Jähriger in der Nacht zu Sonntag Pfefferspray versprüht. Mehrere Menschen wurden verletzt. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.