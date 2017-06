Ein 38-Jähriger aus Süddeutschland stirbt, weil sich zwei Männer offenbar ein illegales Autorennen lieferten. Der mutmaßliche Unfallfahrer, ein 28-Jähriger, konnte am Samstag die Polizeiwache wieder verlassen. Die Polizei fahndet nach einem zweiten Autofahrer. Von Andreas Gruhn, Mönchengladbach

Die Markierungen auf der vielbefahrenen Straße ziehen sich über viele Meter. Als wäre nichts gewesen fahren am Samstagmorgen viele Autos darüber, nur die aufgesprühte Farbe auf dem Asphalt, ein abgebrochener Scheibenwischer und ein paar Glasscherben am Straßenrand zeugen noch davon, welche Tragödie sich in der Nacht zu Samstag auf der Fliethstraße in Mönchengladbach abgespielt hat: Ein 38 Jahre alter Mann musste dort sterben, weil sich zwei Männer offensichtlich ein illegales Autorennen lieferten.

Der Fußgänger wurde von einem der beiden Fahrer mit offenkundig hoher Geschwindigkeit angefahren – direkt unterhalb einer Fußgängerbrücke. Der Mönchengladbacher starb nach Angaben der Polizei noch an der Unfallstelle. Der Mann wohnte nach Informationen unserer Redaktion in der näheren Umgebung. Die Angehörigen des Mannes, der ursprünglich aus Süddeutschland kommt, wurden dort am Morgen von der Polizei über den Tod ihres Sohnes und Bruders informiert. Angehörige in Mönchengladbach gibt es offenbar nicht.

Polizei sucht nach silbernem Seat

Nach den ersten Ermittlungen in der Nacht richtet die Polizei heute eine Sonderkommission ein, sagte Polizeisprecher Jürgen Lützen. Die Ermittler fahnden noch mit Hochdruck nach dem zweiten Autofahrer, der von der Unfallstelle geflüchtet war. Die Polizei hat offenbar gute Spuren: Nach Zeugenaussagen soll es sich um einen silbernen Seat mit Mönchengladbacher Kennzeichen handeln. Zeugen wollen sogar eine Anhängerkupplung und weitere Teile des eher kurzen Kennzeichens erkannt haben. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen unter Tel. 02161-290.

Der 28 Jahre alte Mann aus Schwalmtal, der mit seinem schwarzen Seat den Mönchengladbacher erfasst hatte, war in der Nacht vorläufig festgenommen worden. Nach seiner Aussage wurde er von der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Der Vater holte ihn am Morgen aus dem Polizeigewahrsam ab. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Das Autorennen begann den Ermittlungen der Polizei zufolge bereits auf der Korschenbroicher Straße. Mit hoher Geschwindigkeit rasten die beiden Fahrzeuge weiter in Richtung Fliethstraße. Der flüchtige Fahrer des silbernen Fahrzeugs fuhr dabei laut Polizei in der Mitte der beiden Fahrspuren. Dabei scherte der hinter fahrende 28-Jährige mit seinem schwarzen Seat nach links auf die Gegenfahrbahn aus, um ihn zu überholen. Dort erfasste er dann den 38-Jährigen, als er gerade zu Fuß die Straße überquerte.

In seiner Vernehmung soll der Schwalmtaler angegeben haben, mit 60 bis 70 Stundenkilometern gefahren zu sein. Zeugen wiederum schätzten die Geschwindigkeit deutlich höher ein. An der Stelle sind höchstens 40 Stundenkilometer erlaubt. Durch den Zusammenprall wurde der getötete Fußgänger offenbar viele Meter weit durch die Luft geschleudert. Die Rettungskräfte versuchten den Mann noch im Rettungswagen wiederzubeleben – vergeblich. Er starb noch am Unfallort.

Treffen in Fast-Food-Restaurant?

Zu dem anderen Unfallfahrer machte der Schwalmtaler in der ersten Vernehmung keine Angaben. Zuvor will er allein in einem Fastfood-Restaurant an der Korschenbroicher Straße gewesen sein. Die Beamten haben einen Sachverständigen hinzugezogen. Eine Zeugin des Unfall erlitt einen schweren Schock und musste ebenfalls vom Rettungsdienst behandelt werden.