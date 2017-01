Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Wochenende im Mönchengladbacher Stadtteil Speick zwei Raubüberfälle begangen haben soll.

Wie am Montag mitgeteilt wurde, verließ eine 25-jährige Frau am Freitag gegen 22 Uhr den Kiosk an der Bahnstraße /Ecke Kabelstraße und ging zu Fuß in Richtung Landgrafenstraße. Plötzlich soll sie Schritte hinter sich gehört und bemerkt haben, dass ein Mann von hinten an ihrer Handtasche riss. Die Frau setzte sich zur Wehr und schrie, woraufhin der Unbekannte sie zu Boden gedrückt haben soll. Erst nach einem Tritt soll der Räuber von der Frau abgelassen haben und geflüchtet sein. Die 25-Jährige verletzte sich bei dem Überfall an der Hand.

Am Samstag betrat dann ein maskierter Mann - die Polizei geht davon aus, dass es sich um denselben Täter handelt - den genannten Kiosk gegen 21.45 Uhr. Er soll einen Kunden von hinten festgehalten und ihn mit einem größeren Küchenmesser bedroht haben. Dann soll er den Kassierer aufgefordert haben, Geld in eine mitgebrachte Tasche zu packen. Der Kassierer griff zum Telefon und drohte, die Polizei zu rufen, woraufhin der Räuber flüchtete.

Der Täter wird in beiden Fällen als etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, sehr dünn und komplett dunkel gekleidet beschrieben. Die 25-Jährige gab an, dass der Mann einen Oberlippenbart hatte und einen Kapuzenpulli trug. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02161 290 entgegen.

