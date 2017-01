Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich einer der Einbrüche in einer Schule an der Rohrstraße am vergangenen Wochenende zwischen 19 Uhr am Freitag und Samstag, 13 Uhr. Die unbekannten Täter drangen in das Schulgebäude ein und brachen mehrere Türen und Schränke auf. Gleich ein zweites Mal brachen Unbekannte in der Nacht von Sonntag, 22 Uhr auf Montag, 8 Uhr in die gleiche Schule ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Auf dem Weiersweg haben Unbekannte zwischen Freitag, 16 Uhr und Montag, 7.30 Uhr die Fluchttür eines Schulgebäudes aufgebrochen und sind in die Grundschule eingedrungen. An dem Versuch, eine Verbindungstür zum Schulflur aufzuhebeln, scheiterten die Einbrecher.

In Betreuungsräume einer Grundschule auf der Neuwerker Straße sind unbekannte Täter zwischen Freitag, 17 Uhr und Montag, 10 Uhr eingestiegen, nachdem sie ein Fenster gewaltsam öffneten. Die Unbekannten brachen einen Schrank auf und durchsuchten Behälter nach Wertgegenständen.

Bereits in der vergangenen Woche hatten es Einbrecher auf zwei weitere Grundschulen in Mönchengladbach abgesehen.

Täter hinterließ Exkremente in Schulwaschbecken

In der Nacht zum 19. Januar waren Unbekannte in die Brückenschule Bettrath-Hoven-Damm eingebrochen. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Spinde. Den ersten Erkenntnissen nach wurden aus dem Lehrerzimmer Geschenkgutscheine gestohlen. Einer der Täter hinterließ laut Polizei außerdem seine Exkremente in einem Waschbecken in einem Klassenzimmer. Dies war bei den anderen Einbrüchen nicht der Fall. "Wegen der Aufräumarbeiten wurden alle Kinder nach Hause geschickt", sagte ein Sprecher der Stadt unserer Redaktion. Rund 100 Schüler würden normalerweise nach dem Unterricht in der Schule betreut. Laut des Stadtsprechers konnten einige wenige Kinder nicht abgeholt werden. Diese seien von Mitarbeitern der Schule betreut worden.

Auch in eine Grundschule in Neuwerk brachen unbekannte Täter in der Zeit vom 13. bis 16. Januar ein. Welchen Schaden sie anrichteten, ist laut Polizei noch unklar. Auch hier wurden alle Kinder von der Schulleitung am Montag nach Hause geschickt. Die Vorgehensweise sei zwar in allen Fällen ähnlich, ob jedoch ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist laut Polizei noch unklar.