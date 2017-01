später lesen Mönchengladbach Siebter Einbruch in eine Schule seit Mitte Januar Teilen

Twittern





2017-01-25T10:45+0100 2017-01-25T10:24+0100

Die Serie von Einbrüchen in Schulen in Mönchengladbach reißt nicht ab. In der Nacht zu Mittwoch stiegen Täter in eine weitere Grundschule ein.