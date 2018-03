Bei den Mitarbeitern der Stadtverwaltung sind die Frauen klar in der Mehrheit. Anders sieht es in Führungspositionen aus. Wir stellen vier Frauen vor.Dörte Schall ist seit Ende 2014 im Mönchengladbacher Rathaus Beigeordnete für Recht, Soziales, Jugend, Gesundheit und Verbraucherschutz. Die Volljuristin ist 40 Jahre alt, wurde in Ludwigshafen/ Rhein geboren, ist verheiratet und hat zwei Töchter. Vor ihrer Zeit in Mönchengladbach war sie Gewerkschaftssekretärin bei der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie in Neuwied. Die Sozialdemokratin trat in Bonn, wo sie wohnt, für die Europawahl an.Lebensmotto: "Wer die Welt verändern will, muss den ersten Schritt nach vorne wagen."Der Frauenanteil im Rathaus…"... ist nicht über alle Berufe und Stufen gleich verteilt".Die Frauenquote ..."... hat schon viel durchgesetzt und wird immer noch gebraucht". weniger