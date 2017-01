Mönchengladbach: Verkehrsunfall mit sechs Verletzten in der Innenstadt

Verkehrsunfall mit sechs Verletzten in der Innenstadt

In Mönchengladbach ist es am Samstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Sechs Menschen wurden verletzt.

Polizei und Feuerwehr waren am Abend mit einem Großaufgebot an der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße / Korschenbroicher Straße im Einsatz. Hier war es gegen 18:50 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw gekommen.

In einem der beiden Fahrzeuge befand sich eine fünfköpfige Familie. Alle fünf wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen Fahrzeuges erlitt schwerere Verletzungen und wurde vom Notarzt in eine andere Notfallklinik gefahren. Beide Pkw waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden.

Der Kreuzungsbereich war temporär komplett gesperrt.

(felt)