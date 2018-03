Der Boom in der Mönchengladbacher Wirtschaft hält bereits seit Jahren an. Und er lässt sich auch an den Zahlen ablesen, die das Statistische Landesamt it.NRW jetzt veröffentlicht hat. Von Andreas Gruhn

Demnach hat die Mönchengladbacher Wirtschaft im Jahr 2016 erstmals die Marke von 16 Milliarden Euro Umsatz übertroffen. Konkret wuchs die Wirtschaft um 4,3 Prozent auf 16,3 Milliarden Euro Umsatz.

Bereits im Jahr zuvor hatte das Wachstum bei 4,4 Prozent gelegen. Seit dem Einbruch 2009, dem Jahr der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise, wachsen die Umsätze in Mönchengladbach kontinuierlich, wie aus der Statistik hervorgeht. Das betrifft sowohl Inlandsumsätze wie auch Lieferungen an EU-Länder und Exporte in Drittländer.

Das ist keineswegs selbstverständlich. Die Wachstumsraten in Mönchengladbach liegen deutlich über dem Landesschnitt von 1,0 Prozent. In Krefeld etwa schrumpft die Wirtschaft seit 2014. Die Umsätze der Mönchengladbacher Wirtschaft haben die der Unternehmen in der Nachbarstadt inzwischen überholt.

Der Boom kommt auch bei den Menschen an. Seit 2006 ist die Zahl der sozialversicherungsflichtig Beschäftigten in der Stadt von knapp 80.000 auf jetzt 96.392 (Stichtag 30. Juni 2017, aktuellere Zahlen liegen nicht vor) gewachsen. Rechnet man die weiteren Ansiedlungen wie etwa Amazon hinzu, das ab dem kommenden Jahr mehr als 1000 Menschen beschäftigen will, könnte es klappen, bis 2020 die 100.000er Marke zu knacken. Das hatte die Wirtschaftsförderung bei ihrem Neujahrsempfang als realistisches Ziel ausgegeben.

Bei der Statistik über die Umsätze fällt allerdings auch auf, dass die Zahl der Unternehmen, die mehr als 17.500 Euro im Jahr umsetzen und damit umsatzsteuerpflichtig sind, seit Jahren zurückgeht. Sie lag 2016 bei 9371 (2011: 9953).

Quelle: RP