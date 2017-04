Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Mittwoch gegen 15.15 Uhr aus einem Bus der Linie 9 an der Kirche an der Bettrather Straße ausgestiegen und wollte zu Fuß durch den Bunten Garten nach Hause gehen. Laut seiner Freundin hatte er zuvor einen Termin an der Uni wegen seiner Bachelorarbeit. Seinen Laptop, auf dem sich seine komplette Abschlussarbeit befindet, trug er in einer Tasche bei sich.

Auf Höhe der Voliere und des Steingartens erlitt der junge Mann einen Migräneanfall und verlor das Bewusstsein.

Als der 26-jährige Mann wieder zu sich kam, kümmerte sich gerade ein städtischer Gärtner um ihn. Der hatte bereits einen Rettungswagen angefordert. Der 26-Jährige erzählte, dass er seinen Laptop vermisse. Der Gärtner suchten daraufhin die gesamte Umgebung ab. Erfolglos.

Die Freundin des Opfers bittet nun um Hilfe. "Er hatte die Bachelorarbeit fertig auf seinem PC gespeichert und extra eine Sicherungskopie auf einem USB-Stick gemacht. Und ausgerechnet dieser Stick war auch in der Tasche", sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

Am 2. Mai müsste der Student eigentlich seine Arbeit abgeben. "Wir sind gerade dabei zu prüfen, ob er eine Verlängerung bekommt", sagt seine Freundin. Der Laptop des Herstellers Acer ist schwarz und der USB-Stick grün von der Firma Verbatim. Die Tasche ist schwarz hat den Firmenaufdruck "IBM". "Wir bitten denjenigen, der im Besitz der Sachen ist, wenigstens den Stick mit der Arbeit der letzten Monate zurückzugeben", sagt die Freundin des Opfers. Der Stick kann anonym bei der Polizei abgegeben werden.

"Da hier jemand offensichtlich die Hilflosigkeit des Bewusstlosen zum Diebstahl seines Laptop ausgenutzt hat, haben wir ein Strafverfahren wegen unterlassener Hilfeleistung und des besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet, einer Straftat, die mit einer Freiheitsstrafe zwischen drei Monaten und zehn Jahren bestraft wird", sagt Polizeisprecher Jürgen Lützen.

Der 26-Jährige liegt immer noch im Krankenhaus und wird behandelt. "Ihm geht es den Umständen entsprechend gut", sagt seine Freundin.