später lesen Mönchengladbach Moritz Netenjakob feiert Silberhochzeit mit sich selbst 2017-05-03T18:51+0200 2017-05-04T00:00+0200

Der Kabarettist kommt am Samstag ins TIG. Er präsentiert das "Best of" einer großen Kabarett-Karriere. Von Armin Kaumanns