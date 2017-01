später lesen Mönchengladbach Mülldetektive stellen Abfallsünder auf frischer Tat FOTO: Raupold FOTO: Raupold Teilen

Gleich mehrere Müllsünder erwischten die Mags-Mülldetektive bei verdeckten Ermittlungen an den vergangenen Wochenenden am bereits berüchtigten Containerstandort an der Egerstraße.

