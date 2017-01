Mönchengladbach: Museum des Jahres

Die Auszeichnung ist besonders und verdient. Mit einem Festakt wird das Museum Abteiberg am kommenden Sonntag geehrt. Von Inge Schnettler

Es ist eine posthume Verneigung vor dem damaligen Museumsdirektors Johannes Cladders, der es mit Klugheit, Durchsetzungsvermögen und Gewitztheit schaffte, dass die Stadt Mönchengladbach ein Museum auf dem Abteiberg baute. Es ist eine posthume Verneigung vor dem Architekten Hans Hollein, der ein atemberaubendes Gebäude schuf, das weltweit für Furore sorgte. Es ist eine Verbeugung vor der aktuellen Museumsdirektorin Susanne Titz, die durch eine konsequent durchdachte Programmatik mit anspruchsvollen Inhalten unbeirrt ihren Weg geht. Mit aufsehenerregenden Ausstellungen wie zuletzt mit der Präsentation "Von den Strömen der Stadt" und derzeit "What Would I Do in Orbit?" der belgischen Künstlerin Anne-Mie van Kerckhoven macht sie auf das Mönchengladbacher Haus aufmerksam. Und mit Projekten, die das Stadtbild veränderten und prägen, wie "Der ahnungslose Traum vom Park" und "Donkey's Ways" von Rita McBride, schuf sie eine neue Idee von Kunst im öffentlichen Raum. Folgerichtig und verdient wird ihr dafür am kommenden Sonntag um 15 Uhr die Auszeichnung "Museum des Jahres 2016" überreicht.

Das Museum des Jahres wird von Kunstkritikern der deutschen Sektion des internationalen Kunstkritikerverbandes (AICA) gewählt. In den vergangenen Jahren ging die Auszeichnung etwa an das Josef-Albers-Museum Quadrat in Bottrop, das Dresdener Kupferstichkabinett, das Museum Morsbroich Leverkusen, das Städelsche Kunstinstitut in Frankfurt am Main, das Kolumba Museum des Erzbistums Köln, das MARTa in Herford und das Kunstmuseum Ravensburg. Jetzt also das Museum Abteiberg.

Neben dem Titel "Museum des Jahres" werden auch Auszeichnungen für die "Ausstellung des Jahres" und die "Besondere Ausstellung" durch die internationale Vereinigung der Kunstkritiker (AICA) verliehen. Das geschieht ebenfalls am Sonntag im Museum Abteiberg. Nach Grußworten von Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners und der Präsidentin der AICA Deutschland, Danièle Perrier, wird zunächst das Museum Abteiberg als "Museum des Jahres 2016" vorgestellt, anschließend werden die Ausstellung des Jahres 2016 und die "Besondere Ausstellung 2016" vorgestellt. Ausstellung des Jahres 2016 ist "Sacrifice and Harmony" des 1970 geborenen algerisch-französischen Künstlers Kader Attia im MMK Museum für Moderne Kunst in Frankfurt am Main. Den Titel "Besondere Ausstellung" 2016 erhält die Städtische Galerie im Lenbachhaus, München für die Werkschau "I made a terrible Mistake" der Künstlerin Rochelle Feinstein.

Festakt: Sonntag, 15 Uhr. Jeder ist willkommen, der Eintritt ist frei.

