später lesen Brand in Asylbewerberunterkunft in Mönchengladbach Mutmaßlicher Brandstifter wollte sich umbringen 2017-03-24T16:03+0100 2017-03-24T15:52+0100

Der 21-Jährige, der wegen des Verdachts auf Brandstiftung in einem Asylbewerberheim in Mönchengladbach festgenommen wurde, habe seinem Leben ein Ende bereiten wollen. Das sagte er in seiner Vernehmung bei der Polizei. Er sitzt seit Freitag in Untersuchungshaft.

Sabine Kricke Crossmedia-Journalistin Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Sabine Kricke (skr) ist Crossmedia-Journalistin bei RP Online. zum Autorenprofil schließen