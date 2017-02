Mönchengladbach: Nach vier Jahren wieder erstes Biwak der Gladbacher Prinzengarde

Das Biwak der Prinzengarde der Stadt Mönchengladbach ist vom Pech verfolgt. Nachdem man vier Jahre lang aus Kostengründen auf die Veranstaltung verzichtete, sollte an neuer Stelle alles besser werden. Doch es klappte nicht alles, wie geplant. Zuerst musste die rot-graue Garde ihr für den Sonnenhausplatz geplantes Biwak auf den Alten Markt verlegen und dann kam am Samstagmorgen auch noch der Schnee. Zwar war der schnell beseitigt, doch gemütlich wurde es auf dem Alten Markt nicht. Eher kalt und nass. Von Christian Lingen

"Auf dem Sonnenhausplatz stehen die Esel, auf dem Alten Markt die Karnevalisten", sagt Frank Wendler. Dass die Garde für den Sonnenhausplatz keine Genehmigung bekam, ärgert die Gardisten. Dafür zeigten sie nun umso mehr Einsatzwillen. "Die Jungs waren schon früh morgens auf dem Platz und haben Schnee geschippt", erzählte Frank Wendler. Die Bühne war zwar nass, doch zum Tanzen reichte es gerade so. Vom Minto aus zog die Prinzengarde samt Regimentskapelle über die Hindenburgstraße zum Alten Markt und sorgte so für den ersten Karnevalsumzug der Session. Im Schlepptau hatten sie die Gelb-Blauen Funken und Bürgermeister Michael Schroeren. Er eröffnete das Biwak.

"Heute sieht man zum ersten Mal, dass der Karneval Winterbrauchtum ist", scherzte Michael Schroeren. Besonders freute er sich, dass die Prinzengarde den Erlös des Biwaks an den Verein Zornröschen spenden wird. Besonders stolz ist man in der Gladbacher Prinzengarde auf die Juniorengarde. Die von Karl Brose kommandierten Kinder werden von Frank Wendler auch liebevoll "Tanzflöhe" genannt. Wie putzig ihre Tänze in den kleinen Uniformen aussehen, durften sie beweisen. Die nasse Bühne war ihnen völlig egal.

Ein Heimspiel war das Biwak nicht nur für das Prinzenpaar, sondern auch für Kinderprinz Cedric I., der zusammen mit Prinzessin Vanessa I. zum Biwak kam. "Da sieht man mal wieder, dass sich echte Karnevalisten nicht vom Feiern abhalten lassen", sagte Vanessa I.

