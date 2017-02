Mönchengladbach: Närrische Termine zwischen Freitag und Rosenmontag

Kinderkarnevalsparty des MKV und der Großen Rheydter Prinzengarde am Freitag, 24. Februar, ab 14 Uhr im DenkMal (Geneickener Hof) an der Geneickener Straße 75. Kinder zahlen zwei Euro, Erwachsene vier Euro.

Fun-tastische Nacht der KG Immer lustig Holt am Freitag, 24. Februar, ab 19.11 Uhr im Festzelt an der Immelmannstraße. Karten für 25 Euro in der Gärtnerei Aretz, Aachener Straße 584, oder auf www.immer-lustig.de.

Kneipensitzung der KG Rot-Weiß Dorfbroich am Freitag, 24. Februar, ab 20.11 Uhr im Haus Bresges, Schlossstraße 260. Karten für 9,99 Euro unter office@kg-dorfbroich.de und 02166 41026.

Senioren- und Familiennachmittag der Karnevalsfreunde Schwarz-Gold Odenkirchen am Freitag, 24. Februar, ab 14.30 Uhr in der Burggrafenhalle. Kaffeekarten für zehn Euro bei Schreibwaren Kelz, Burgfreiheit 59.

Wagenübergabe in der Wagenbauhalle am Fleener Weg am Samstag, 25. Februar, ab 11 Uhr.

des MKV in der Kaiser-Friedrich-Halle am Samstag, 25. Februar, ab 14 Uhr. Karten für sieben Euro beim Amt für Altenhilfe, Fliethstraße 86-88, unter 02161 256701 und an der Tageskasse.

GGK-Party am Samstag, 25. Februar, ab 18 Uhr im Alten Zeughaus.

Garde-Party der Großen Rheydter Prinzengarde am Samstag, 25. Februar, ab 20.30 Uhr im Monforts-Quartier, Schwalmstraße 301. Karten für 16,50 Euro unter www.garde-shop.de und bei Ticketservice Keimes. An der Abendkasse kostet der Eintritt 20 Euro.

Rock-Pop-Oldie-Night der KG Halt Uut Pesch am Samstag, 25. Februar, ab 20 Uhr in der Jahnhalle. Karten für 17 Euro bei Ticketservice Keimes, Bahnhofstraße 44. An der Abendkasse kostet der Eintritt 21 Euro.

Kindersitzung der KG Die Kreuzherren Wickrath am Samstag, 25. Februar, ab 13 Uhr in der Adolf-Kempken-Halle. Kinder zahlen zwei Euro, Erwachsene fünf Euro. WICKRATH Karnevalsparty der KG Die Kreuzherren Wickrath in der Adolf-Kempken-Halle am Samstag, 25. Februar, ab 20 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Grün-Gelbe-Partynacht der KG Roer möt Lürrip am Samstag, 25. Februar, ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Neuwerker Straße. Eintritt ab 16 Jahren frei.

Karnevalsparty der Karnevalsfreunde Schwarz-Gold Odenkirchen am Samstag, 25. Februar, ab 19 Uhr in der Burggrafenhalle. Karten für 9,90 Euro bei Schreibwaren Kelz, Burgfreiheit 59. An der Abendkasse kostet der Eintritt 12,90 Euro.

Kostümsitzung der KG Spönnradsbeen Hardt am Samstag, 25. Februar, ab 20.11 Uhr im Festzelt am Birkmannsweg. Karten für 22 Euro gibt es bei Lotto Oppgenoorth, Vorster Straße 498.

Kostümsitzung der KG Uehllöeker Neuwerk am Samstag, 25. Februar ab 19.11 Uhr in der Krahnendonkhalle. Karten für 24 Euro unter 0176 43501926 oder ralf.leuer@kg-neuwerk.de. NORDPARK Pratschdolle Damen- und Herrensitzung der KG Wenkbülle am Samstag, 25. Februar, ab 20.11 Uhr im Festzelt am Sparkassenpark. Karten ab 20 Euro unter 02161 9376398 oder karten@wenkbuelle.de.

Tulpensonntagszoch am Sonntag, 26. Februar, ab 12.11 Uhr. Los geht es an der Ecke Roermonder Straße/Beltinghovener Straße. Danach: Karnevalsparty der KG Poether Pothäepel ab 14 Uhr im Gasthof Loers, Mürrigerstraße 17. Eintritt frei.

Biwak der KG Alles onger ene Hoot am Sonntag, 26. Februar, ab 12 Uhr vor der Hardterbroicher Kirche.

Veedelszoch am Sonntag, 26. Februar, ab 14.11 Uhr. Startpunkt ist die Kirche. Danach ist Kindernachmittag im Pfarrheim.

Veedelszoch am Sonntag, 26. Februar, ab 14.11 Uhr. Los geht es auf der Konstantinstraße.

Veedelszoch am Sonntag, 26. Februar, ab 11.11 Uhr. Startpunkt ist der Kirmesplatz an der Hohenzollernstraße.

Veedelszoch am Sonntag, 26. Februar, ab 11.11 Uhr. Start ist am Festzelt an der Immelmannstraße. Danach: Mega-Party nach dem Zoch ab 13.11 Uhr im Festzelt an der Immelmannstraße. Karten für acht Euro gibt es bei der Sparkasse und der Volksbank, beide an der Aachener Straße.

Veedelszoch am Sonntag, 26. Februar, ab 14 Uhr. Los geht es an der Broicher Straße. Danach: Karnevalstreiben am Sonntag, 26. Februar, ab 16 Uhr in der Aula des Schulzentrums Rheindahlen.

Karnevalsmesse in St. Michael an der Kamphausener Höhe am Sonntag, 26. Februar, ab 9.30 Uhr.

Veedelszoch am Sonntag, 26. Februar, ab 14.11 Uhr. Los geht es am Kreuzweiherplatz. Danach: After-Zoch-Party am Sonntag, 26. Februar, ab 16 Uhr, Burggrafenhalle. Eintritt frei.

Rathaussturm in Rheydt an Rosenmontag, 27. Februar, ab 11.11 Uhr auf dem Rheydter Marktplatz. PESCH Veedelszoch an Rosenmontag, 27. Februar, ab 14.11 Uhr. Start ist auf der Rohrstraße.

Karneval Total am Montag, 27. Februar, ab 14 Uhr im Gasthof Loers, Mürrigerstraße 17. Eintritt frei.

After-Zoch-Party der KG Schwarz-Gold Rheydt im Turnerheim Nordstraße am Montag, 27. Februar, nach dem Rathaussturm. Eintritt frei.

Veedelszoch an Rosenmontag, 27. Februar, ab 11.11 Uhr. Start ist auf der Winkelner Straße. Danach: After-Zoch-Party ab 13 Uhr im Festzelt am Birkmannsweg. Karten für zehn Euro gibt es bei Lotto Oppgenoorth, Vorster Straße 498.

Veedelszoch am Montag, 27. Februar, 13.11 Uhr. Start ist am Haus Lütz.

Veedelszoch an Rosenmontag, 27. Februar, ab 14.11 Uhr. Danach: Kostümball in der Mehrzweckhalle. Eintritt fünf Euro.

Balla-Balla der KG Wenkbülle am Montag, 27. Februar, ab 18.11 Uhr im Festzelt am Sparkassenpark. Karten für 13 Euro unter 02161 9376398 oder karten@wenkbuelle.de. (cli)

Quelle: RP