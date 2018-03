später lesen Mönchengladbach Nektar aus dem Schneeglöckchen FOTO: Denisa Richters FOTO: Denisa Richters 2018-03-14T20:06+0100 2018-03-15T00:00+0100

Mal an die 20 Grad, mal Temperaturen im Minusbereich, mal Starkregen. Das Wetter weiß noch immer nicht, was es will. Das Auf und Ab sorgt aber auch für Überraschungen.