Mönchengladbach Neuer Polizeieinsatz am Minto - Jugendliche zünden Böller

2017-01-04T21:01+0100 2017-01-05T00:00+0100

Eine große Gruppe Jugendlicher, die in einem großen Einkaufszentrum an Mönchengladbachs Haupteinkaufsstraße mehrere Silvester-Böller zündete, hat am Mittwochabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Bereits am Dienstag kam es in dem Bereich zu einem Einsatz. Von Gabi Peters und Andreas Gruhn