Mönchengladbach: Neues Kostüm für die Tanzsterne

Zehn Studierende der Hochschule Niederrhein Mönchengladbach entwickelten ein neues Tanzgardekostüm für die KG "Die Kreuzherren" Wickrath. Skizzen, Materialtests und das Nähen des Endprodukts waren die Aufgaben. Von Nina Jedrychowski

Mittwoch Abend gegen 18 Uhr wurde es laut im Audimax der Hochschule Niederrhein: Die zwölfköpfige Marschkappelle der Karnevalsgesellschaft "Die Kreuzherren" betritt den Hörsaal für die Präsentation der Projektarbeit von zehn Studenten aus diversen Studienrichtungen des Fachbereichs Textil- und Bekleidungstechnik. Aufgabenstellung des Projekts lautete: "Entwicklung eines neuen Gardekostüms für die Tanzgarde der KG ,Die Kreuzherren' in Wickrath". Problematisch bei den alten Kostümen der Tanzsterne der KG "Die Kreuzherren" waren hauptsächlich die Passform und das Abzeichnen von Schweißrändern. "Die Kostüme saßen einfach nicht mehr gut. Der Stoff warf Falten bei jeder Bewegung, und der Schweiß hat sich unter den Armen abgebildet", sagt Kerstin Kochanski, Betreuerin der Tanzgarde Tanzsterne.

Die Umsetzung des Projekts ist den zehn Studenten des fünften Semesters gelungen: "Wir haben alle bestanden", sagt Dora Maric zu Beginn der Präsentation. Die Präsentation beginnt mit einer kurzen Erläuterung der Projektarbeit. Vorgegeben von der Karnevalsgesellschaft "Die Kreuzherren" war die rote Farbe der Kostüme- passend zu den Vereinsfarben Rot, Grün und Weiß.

Und obwohl die Tanzsterne momentan rein weiblich unterwegs sind, sollten die Studenten zusätzlich Skizzen für ein Exemplar eines Herrengardekostüms erstellen. Sie entwarfen gleich zwei: eines mit Kragen und eines ohne Kragen. Das Herrenkostüm besteht aus einem engen Oberteil und einer weiten Hose, in denselben Farben wie die Kostüme der Damen. Doch der Entwurf für die Herrengarde existiert bisher nur auf dem Papier.

Während des Vortrags am Mittwochabend unterstreicht eine Tanzeinlage der Tanzsterne das karnevalistische Wesen. Leonie (15) trägt das neu-entwickelte Kostüm und präsentiert die verbesserte Passform: kein Verrutschen, keine Falten, keine Schweißränder unter den Armen.

Leonie ist froh über das neue Kostüm: "Die Weste des alten Kostüms zog bei den Figuren, und hat uns stark eingeschränkt. Das neue Kostüm ist bequemer. Außerdem ist es mit dem dünnen Stoff nicht so warm, denn wir tanzen meistens drinnen."

Nach der aktiven Tanzeinlage erklärt Philine Jansen das Vorgehen der Studenten beim Projekt. Getroffen haben sich die Studenten Jana Lewin, Philine Jansen, Nora Struwe, Marie Hassel, Dora Maric, Angelina Schell, Sarah Mira Oelmann, Carolin Lara Finke und Tobias Kock immer Mittwochsnachmittags. Jana Lewin, Philine Jansen, Nora Struwe und Marie Hassel designten das Damen- und das Herrenkostüm. Außerdem waren die vier Studenten mit der Schnittkonstruktion, Fertigung, sowie mit den Anproben mit den Tanzsternen beauftragt. "Die Studenten kamen zu unseren Tanzproben und verteilten Fragebögen, auf denen jedes Mädchen notierte, was sie stört", sagt Kerstin Kochanski, Betreuerin der Tanzgarde. Sie hat das ganze Projekt in die Wege geleitet. Ursprünglich wollte die Wickrather Karnevalsgesellschaft schon letztes Jahr neue Kostüme für die Tänzerinnen.

Im September vergangenen Jahres war es soweit: Prof. Dr.-Ing. Kerstin Zöll von der Hochschule Niederrhein Mönchengladbach meldete sich bei Kerstin Kochanski und sagte zu, dass die Studenten sich dem Problem der Kostüme annehmen. "Zu Anfang waren wir etwas skeptisch", sagt Philine Jansen.

Doch die zehn Studenten meisterten ihre Aufgabe, und es entstand ein Body mit Tellerrock. "Den Rock muss man nicht jedes Mal waschen, im Gegensatz zum Oberteil. Deshalb haben wir uns für einen Zweiteiler entschieden", sagt Carolin Ruffen. Ihre Aufgabe innerhalb der Aufgabenstellung lautete: Projektleitung.

Die Herstellung verlief nicht reibungslos, wie zuerst erhofft. "Ursprünglich setzten wir Glitzersteine auf den Body. Aber sie lösten sich beim Waschen", sagt Nora Struwe. Also stickte die zehn-köpfige Gruppe stattdessen Glitzerpunkte auf den Body. Per Materialtest wurden die Reißfestigkeit und die Waschechtheit überprüft. Zudem wurden im Labor die Schweißechtheit getestet und ein Berstdruck des Materials durchgeführt. Denn die Kostüme sollten im Laufe der langen Karnevalszeit weder reißen noch ausbeulen.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Ein roter Body mit hautfarbenen Netzteilen am Dekolleté und oberen Rücken mit roten und silbernen Glitzerpunkten bestickt ist entstanden. Der Tellerrock ist in einem wärmeren Rotton. In den weißen Falten des Rocks stickten die Studenten das Vereinslogo der Karnevalsgesellschaft in vereinfachter Form. In Höhe des Bauchnabels befindet sich das Logo der KG "Die Kreuzherren" detailliert auf einer Schärpe. Der Saum des Rocks und der Ärmel sind ebenfalls silbern bestickt. Kerstin Kochanski freut sich über das Ergebnis der Zusammenarbeit mit der Hochschule: "Mit welcher Professionalität die Studenten arbeiten, überraschte mich. Es war ein spannendes und angenehmes Projekt", sagt sie. Auch die Herren der Karnevalsgesellschaft freuen sich: "Ich bin beeindruckt", sagt Karl Heinz Hahn, Geschäftsführer der KG "Die Kreuzherren".

Quelle: RP