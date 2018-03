Am Dienstag fahren in Mönchengladbach keine Busse

Verdi hat die Betriebe des öffentlichen Dienstes in Mönchengladbach für Dienstag zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind unter anderem nach derzeitigen Stand 22 städtische Kindergärten. Der gesamte Schulbus- und Linienverkehr wird eingestellt.

Eltern, deren Kinder im Regelfall mit dem Schulbus fahren, müssen an diesem Tag eine andere Beförderungsmöglichkeit suchen, so die NEW. In Viersen ist auch der gesamte Linienverkehr der NEW mobil und aktiv Viersen betroffen. Auswirkungen hat der Streik auch auf den Schwimmbetrieb. So bleiben am 20. März alle Bäder in Mönchengladbach geschlossen.

Betroffen sind unter anderem nach derzeitigen Stand 22 städtische Kindergärten, in denen Notgruppen eingerichtet werden. Ob es weitere Beeinträchtigungen in Kindergärten gibt, stellt sich im Laufe des heutigen Tages heraus. Auch in der Stadtverwaltung und bei MAGS soll es, so Verdi, zu Störungen im Betriebsablauf kommen. Nach derzeitigem Stand geht die GEM davon aus, dass es keine gravierenden Einschränkungen bei der Müllabfuhr gibt.

Wie die Gewerkschaft mitteilt, sollen die Warnstreiks in zahlreichen Kommunen in Nordrhein-Westfalen durchgeführt werden, nachdem die zweite Verhandlungsrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst ohne Ergebnis endete. Verdi fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um sechs Prozent, mindestens um 200 Euro, sowie eine Anhebung der Ausbildungsvergütungen um 100 Euro.

Für Dienstag hat Verdi zu einer Kundgebung zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr auf dem Alten Markt aufgerufen.

(web)