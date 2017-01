Mönchengladbach: Norbert Lammert zu Gast beim Neujahrsempfang der CDU

Der eine geht durch eine neue Position gestärkt in den Wahlkampf für den Bundestag, der andere tritt nach 37 Jahren, in denen er die Bundespolitik maßgeblich mitgeprägt hat, im September nicht wieder an: Günter Krings, der Chef der Mönchengladbacher CDU, begrüßte gestern Abend beim Neujahrsempfang seiner Partei in der Rheydter Stadthalle Bundestagspräsident Norbert Lammert als Ehrengast.

Erst vier Tagen zuvor war Krings, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, aus einer Kampfabstimmung als Sieger hervorgegangen. Der 47-jährige Jurist führt jetzt die mächtige NRW-Landesgruppe seiner Partei in Berlin an.

Es gab also auch diesen Anlass, um gemeinsam zu feiern. Rund 400 Gäste waren der Einladung gefolgt - und sie mischten sich vor Beginn der Veranstaltung im Foyer des Stadttheaters mit den Besuchern der ausverkauften Borussia-Revue. Die waren vor allem an Schals und Mützen ihres Fußball-Klubs zu erkennen.

Auch Lammert marschierte mittendurch und war von dieser Begegnung fasziniert. Er sei fast genauso lange in der CDU wie Fan des VfL Bochum, "eine jahrelange Leidensgeschichte", gestand er - und meinte den Fußball. Vor allem Borussias 1:0-Sieg beim Relegationsspiel vor fünf Jahren bleibt ihm unvergessen. Das Tor fiel in der Verlängerung.

Der Bundestagspräsident überzeugte mit einer klugen Rede, in der er einen Bogen schlug vom anstehenden Brexit über den neuen US-Präsidenten Donald Trump bis zur Situation in der Türkei. In allen drei Fällen seien Populisten mit gezielten Kampagnen am Werk gewesen. Und Nicht-Wähler spielten eine wichtige Rolle: So seien in Großbritannien zwar überwiegend junge Menschen gegen einen Austritt aus der EU auf die Straße gegangen, aber zuvor eben nicht zur Abstimmung über den Brexit. Bei Trump sei die Wahlbeteiligung so niedrig gewesen wie nie zuvor bei einer US-Präsidentenwahl. Demokratie sei nicht selbstverständlich, erst recht nicht in einem Land wie Deutschland mit seiner Geschichte.

Deutliche Worte fand Lammert zur Türkei, wo "ein gewähltes Parlament seine eigene Demontage beschließt" und wo kontinuierliche Bürgerrechte beseitigt würden. Er ging auch auf den Terroranschlag in Berlin ein, mahnte "Freiheit braucht Sicherheit, aber Sicherheit braucht auch Freiheit, wenn sie nicht in Repressionen enden will." Krings stellte das Thema Sicherheit ebenfalls ins Zentrum seiner Rede: "Sicherheit ist kein Selbstzweck", sie diene vielmehr der Freiheit, gerade in Zeiten globaler Terrordrohungen. Die zielten "gegen unsere offene Gesellschaft und gegen unseren freiheitlichen Lebensstil".

Lammert betonte die Bedeutung des Ehrenamts: 31 Millionen Menschen in Deutschland seien engagiert, diese Leistung entspreche 300 Milliarden Euro. Die Ehrenamtspreise gingen an diesem Abend an Fabian Franken vom DRK Neuwerk, Rene Donne im Namen der Vereinigung der Schiedsrichter und die in der Remus-Stiftung engagierte Familie Schneider.

