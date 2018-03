Redaktionsgespräch Thomas Enk: "Ohne Personal kann es kein MG+ geben"

Thomas Enk, neuer Vorsitzender des Personalrats der Stadtverwaltung, spricht über Belastungsgrenzen für Mitarbeiter, Digitalisierung und den Rathaus-Neubau.

Herr Enk, Sie sind Nachfolger von Peter Heller als Vorsitzender des Personalrats der Stadt Mönchengladbach. Wie lange sind Sie eigentlich schon im Personalrat?

Enk Gefühlt mein Leben lang (lacht). Ich habe jetzt in alten Unterlagen gesehen, dass ich bereits 1994 als Spitzenkandidat auf der Liste der ÖTV-Beamten auftauchte. Von Verdi war damals noch nicht die Rede. Alles in allem bin ich deutlich mehr als zwanzig Jahre dabei.

Als Personalrat wird man auch mit den Sorgen und Nöten der Kollegen konfrontiert, die nicht immer nur beruflicher Natur sind. Kann man das ausschalten, bevor es belastend wird?

Enk Ich bin gelernter Feuerwehrmann. Ich habe es gelernt, lebensbedrohliche Situationen zu bewältigen. Dadurch relativieren sich andere Probleme. Wenn es nicht brennt, bleibe ich gelassen.

Was hat sich jetzt für Sie mit der Übernahme des Vorsitzes verändert?

Enk Das ist eine gute Frage. Nicht allzu viel, weil ja bereits seit längerem klar war, dass sich Peter Heller aus der ersten Reihe zurückziehen will. Wir sind deshalb schon seit einiger Zeit als Doppelspitze aufgetreten. Ich bin also mit allem sehr vertraut. Die beiden neuen Stellvertreter Iris Fernandez und Klaus Claßen müssen sich noch einarbeiten. Sie werden auch an einigen Seminaren, beispielsweise zu den juristischen Grundlagen der Personalratsarbeit, teilnehmen.

Wenn jemand Sie fragt, was ein Personalrat eigentlich tut, wie beschreiben Sie es ihm?

Enk Der Personalrat ist der Betriebsrat in der öffentlichen Verwaltung. Wir sind in Nordrhein-Westfalen dank der letzten SPD-Regierung das Land mit den besten Beteiligungsrechten. Der Personalrat bestimmt bei der Einstellung von Mitarbeitern, bei der Höhergruppierung, eigentlich bei allen Personalangelegenheiten mit. In Mönchengladbach haben wir harte Zeiten hinter uns gebracht. Lange musste gespart werden, koste es, was es wolle. Das war für den Personalrat nicht schön, denn es lief immer auf Personaleinsparungen hinaus. Dadurch wurden die Belastungsgrenzen der verbleibenden Mitarbeiter überschritten. Als Personalrat sind wir aber für das Wohl der Mitarbeiter zuständig. Als dann noch mal vierzig Mitarbeiter pro Jahr eingespart werden sollten, haben wir Widerspruch eingelegt. Auch die externen Beratungsfirmen haben dann festgestellt, dass die Grenzen der Belastbarkeit tatsächlich schon überschritten waren.

Hat die Verwaltung zu wenig Mitarbeiter?

Enk Wir haben über 200 unbesetzte Stellen. Weitere 200 fallen durchschnittlich wegen Krankheit aus. Damit fehlen 400 Leute. In den nächsten Jahren wird der demografische Wandel zuschlagen: Rund 500 Mitarbeiter werden in den kommenden vier Jahren in den Ruhestand gehen.

Sind Sie zufrieden mit der Personalpolitik im Rathaus?

Enk Die Verwaltung und die Politik haben die Zeichen der Zeit erkannt. Es gibt einen merklichen Umbruch, und es wird wieder eingestellt. Allerdings sind die Prozesse manchmal noch sehr lang, so dass Stellen monatelang unbesetzt bleiben. Das liegt daran, dass auch in der Personalabteilung Leute fehlen. Aber es ist eine Neuorganisation geplant, so dass ich davon ausgehe, dass die Verwaltung hier in Kürze besser aufgestellt sein wird.

Was sind die größten Herausforderungen in der Personalpolitik?

Enk Wir können nicht mehr aus dem Vollen schöpfen, die Zahl passender Bewerber sinkt ständig. Ein Beispiel: Den letzten Sporttest bei der Feuerwehr haben von vierzig Bewerbern nur neun bestanden, 31 fielen aus. In der Verwaltung ist das ähnlich, viele sind aus unterschiedlichen Gründen für die Ausbildung nicht geeignet. Beim Allgemeinwissen klaffen große Lücken. Wenn Mönchengladbach wachsende Stadt sein will, müssen genügend Mitarbeiter da sein. Die besten kreativen Ideen nutzen nichts, wenn niemand in der Verwaltung sie umsetzen kann.

Wie viele Überstunden haben die Mitarbeiter angehäuft?

Enk Es gibt keine verwaltungsweite Statistik, weil etwa Kindertagesstätten nicht im zentralen Zeiterfassungssystem sind. Wegen der ausgedünnten Personaldecke gibt es viele Überstunden. Wer Personal einspart, muss eigentlich auch Aufgaben einsparen. Das Gegenteil ist der Fall. Es kommen immer mehr Aufgaben hinzu, auch solche, die von Land und Bund an die Kommunen weitergegeben werden. Klassisches Beispiel ist hier die Flüchtlingspolitik. Leider bezahlt nicht immer derjenige, der die Musik bestellt hat.

Welche Stellen sind denn am schwierigsten zu besetzen?

Enk Der gesamte technische Bereich macht Schwierigkeiten. Bauingenieure werden händeringend gesucht. Die Bahn hat neulich dreitausend Stellen ausgeschrieben und damit den Markt noch stärker leer gefegt. Aber auch in den anderen Bereichen ist es nicht leicht. Die Zeiten, als 200 Bewerber auf eine Stelle kamen, sind schon längst vorbei. Wir sind heute froh um jede Bewerbung, die dem Anforderungsprofil entspricht.

Werden im Notfall auch weniger qualifizierte Bewerber genommen?

Enk Nein, dann gibt es eine zweite Ausschreibung. Wir können nur gute Leute gebrauchen.

Mönchengladbach steht beim Ringen um gutes Personal auch im Wettbewerb mit anderen Städten. Womit kann Mönchengladbach punkten?

Enk Ja, wir konkurrieren mit anderen Kommunen, die zum Teil auch mit Zusatzangeboten locken. Da müssen wir in Zukunft auch kreative Wege gehen. Zu den Pluspunkten Mönchengladbachs zählt das Konzept Wachsende Stadt. Hier sind gute Entwicklungen möglich. Außerdem sind die Karrieremöglichkeiten gut, weil die, die in den Ruhestand gehen, am Ende ihrer Laufbahn angelangt sind. So werden entsprechende Stellen frei. Das geplante neue Rathaus ist ein positives Signal, weil hier gute Arbeitsbedingungen geschaffen werden. Zudem ist die Stadt ein sozialer Arbeitgeber, der alle Möglichkeiten von Teilzeitarbeit ebenso anbietet wie Home Office. Der sichere Arbeitsplatz ermöglicht Lebensplanung. Und Verwaltung macht Spaß. Ich bin jetzt über dreißig Jahre dabei und habe immer noch Spaß bei der Arbeit.

Der Haushaltsausgleich ist gelungen. Hat die Stadt mehr Spielraum?

Enk Wenn mehr Spielraum da ist, dann muss in Personal investiert werden. Ohne Personal in der Verwaltung kann es auch kein MG+ geben.

Mitarbeiter der Verwaltungsbereiche, die direkten Kontakt mit vielen Menschen haben, klagen darüber, dass sie respektlos behandelt, beschimpft oder gar bedroht werden. Welche Hilfe gibt es?

Enk Ja, Aggressionen sind ein ständiges Problem im Kundenkontakt. Es gibt ein Notrufsystem, mit dem Kollegen zu Hilfe gerufen werden können. Die Räume wurden so gestaltet, dass sie mehr als einen Fluchtweg bieten. Es wird in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr psychosoziale Unterstützung angeboten. Außerdem gibt es Deeskalationstraining. Insgesamt ist eine allgemeine Verrohung festzustellen. Viele scheinen zu vergessen, dass Mitarbeiter der Verwaltung auch Menschen sind, die Anspruch auf einen respektvollen Umgang haben.

Wie oft kommt es zu verbalen oder physischen Attacken?

Enk Physische Angriffe sind selten. Hier ist in erster Linie die Feuerwehr betroffen. Verbale Entgleisungen kommen täglich vor. Aber die Mitarbeiter machen einen hervorragenden Job. Bei den vielen tausend Kontakten am Tag passiert wenig.

Ist der Einsatz eines Sicherheitsdienstes geplant?

Enk Nein, wir sind eine offene Verwaltung und wollen dem Bürger auf Augenhöhe begegnen.

Zum geplanten Rathaus-Neubau in Rheydt gibt es noch nicht viele Details. Wissen Sie mehr?

Enk Da bin ich genauso schlau wie alle anderen. Aber ich war beim Besuch im Venloer grünen Rathaus dabei und sehr beeindruckt von der Atmosphäre, den offenen Räumen und der frischen Luft. Die negative Einstellung zu Großraumbüros hat sich dabei geändert. Es wird in Mönchengladbach Zeit für einen Neubau. Sehr lange ist nichts investiert worden. Ein gutes Arbeitsumfeld ist wichtig für die Gewinnung neuer, aber auch für die Motivation langjähriger Mitarbeiter. Und rein wirtschaftlich gesehen würden Brandschutzmaßnahmen für die alten Gebäude mehr kosten als der Neubau.

In Politikerreden wird oft das digitale Rathaus gefordert. Welche Möglichkeiten der Umsetzung sehen Sie?

Enk Die Digitalisierung muss jetzt beginnen, damit keiner überrollt wird. Es ist wichtig, die Mitarbeiter mitzunehmen. Sie müssen verstehen, dass man Akten nicht mehr immer händig braucht. Andererseits muss man das Ganze sauber hinbekommen. Die Verwaltungsgerichte sind immer noch mit alten analog denkenden Männern besetzt, die verlangen, dass Dokumente ein Dienstsiegel tragen. Das muss erst mal geklärt werden. Aber wenn die Verwaltung im Open Space arbeiten soll, muss ein Digitalisierungsgrad von 80 Prozent erreicht sein. Die Holländer haben das vorgemacht. Sie haben sich aber auch sieben Jahre Zeit genommen. Es gibt schon viele digitale Angebote. Der Kita-Navigator zum Beispiel. Hier funktioniert die digitale Anmeldung. Insgesamt werden die Bürger viele Vorteile von der Digitalisierung haben. Aber man muss berücksichtigen, dass nicht alle das wollen. So mancher will das persönliche Gespräch.

Derzeit laufen die Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst. Welchen Abschluss erwarten Sie? Wie streikbereit ist die Mönchengladbacher Verwaltung?

Enk Wir sind streikbereit. Ob es aber dazu kommt, liegt an den Arbeitgebern. Es gibt eine Verteilmasse und die Arbeitnehmer wollen daran partizipieren. Ich bin ein Verfechter des Sockelbetrags für die unteren Lohngruppen. Es ist wichtig, dass hier die Gehälter steigen, damit diese Mitarbeiter nicht später in die Altersarmut rutschen. Insgesamt hoffe ich, dass wir in die Nähe der gewerkschaftlichen Forderungen kommen und dass die Abschlüsse dann auch für die Bundesbeamten übernommen werden.

DAS GESPRÄCH FÜHRTEN ANDREAS GRUHN, DENISA RICHTERS, ANGELA RIETDORF UND DIETER WEBER.

Quelle: RP