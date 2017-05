später lesen Mönchengladbach Pächterin des St. Vith expandiert nach Raderbroich 2017-05-04T19:52+0200 2017-05-05T00:00+0200

In der Gastronomie ist Tanja Wallenfang zuhause: Ende 2014 übernahm sie als Pächterin das St. Vith in Gladbach, vor vier Wochen nun die Traditionsgaststätte "Alt Eicken" und jetzt den Gasthof Dresen in Korschenbroich-Raderbroich. Die 43-Jährige ist guter Dinge, dass alles passt. "Ich habe ein gutes Team und ein Küchenkonzept für drei Läden", sagt die Betriebsleiterin, die von ihrem Lebensgefährten Rüdiger Maaßen und Rachid Amnad in der Geschäftsführung unterstützt wird. Von Ruth Wiedner-Runo