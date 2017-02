Flötentöne: Plexiphones: Riesenerfolg mit dem Album "Electric"

Wolfgang Kemmerling und die Musiker seiner Band Plexiphones strotzen seit der Veröffentlichung ihres jüngsten Albums "Electric" nur so vor Kraft. Die daraus ausgekoppelte Single "To Be Wanted" wurde vor einer Woche als EP mit mehreren stilistisch sehr unterschiedlichen Remixes veröffentlicht. Darunter befinden sich gleich zwei Versionen des Mönchengladbacher Deep-House-Projektes Hein+Klein. Hinter dem Projekt verbirgt sich DJ und Produzent Thomas Heinrichs. Eine davon läuft derzeit "on heavy rotation" im US-amerikanischen Radiosender BlooditRadio. Das dazugehörige Musikvideo erfreut sich in den Social Networks großer Beliebtheit. Es wurde von Grown (Düsseldorf) produziert und in der alten Spinnerei an der Sophienstraße gedreht. All das berechtigt zu großen Hoffnungen auf Hitparaden-Plätze. Zumal "To Be Wanted" aktuell als "Bullet of the week" in den Deutschen Alternative Charts (DAC) geführt wird. Von Horst Pawlik

Jazzposaunist Manni Schmelzer und Bluesgitarrist Max Hütten freuen sich auf die Neuauflage von "Play the Blues" am Samstag, 11. Februar, ab 19 Uhr im Theater Im Gründungshaus (TIG), Eickener Straße 88. "Der Vorverkauf ist sehr gut angelaufen. Das läßt eine tolle Konzertatmosphäre erwarten", sagt Jazzbone-Leiter Schmelzer. Auf den musikalischen Mix aus traditionellem Jazz und klassischem Blues von neun Musikern warten beinharte Fans seit dem gefeierten Auftritt im letzten Jahr jetzt voller Spannung. "Eigens fürs TIG-Konzert haben wir fleißig geprobt und neue Stücke ins Programm gehievt" verspricht Mit-Initiator Hütten. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 12 Euro.

Die sieben Bandmitglieder von BB4D blicken auf eine bewegte Vergangenheit in diversen Bands bzw. Projekten mit enormer stilistischer Bandbreite zurück. Ihre musikalischen Charaktere entwickelten sich zumeist regional im Umgang mit Hardrock und Heavy Metal, Blues, British Rock, Fusion, Electronic, Trance bis hin zu Celtic Instrumental. Mit diesen Zutaten sind BB4D im aktuell gefeierten Progrock-Lager angekommen. Unter der Führung von Mastermind und Keyboarder Uli Gobbers (u.a. Divus, Kenavo) haben Sänger Dirk Engels (Straight Stuff), Gitarrist Thomas Herrmann (u.a. NOXS), Soundmaster Frank Herzog (Divus, Fail Safe), Bassmann Michael Hülbusch (u.a. Ranzig), Gitarrist Wolfgang Müllers (u.a. Wayne, Four Sale) und Schlagzeuger Stefan Peschgens (u.a. The Chapters, Belgien) einen eigenen Sound kreiert, der durch melodische Gesangslinien und transparente Arrangements besticht. "Die Band rockt - trotz ungewöhnlicher Instrumentierung mit Harfe und Violine", bekräftigt Sprecher Uli Gobbers, der gleichzeitig eine selbstbewusste Erklärung für den Bandnamen abgibt: "Best Before Death". BB4D geben ihr Debut am Samstag, 18. Februar, in Viersen "Rockschicht", Bahnhofstraße 55.

Weitere Live-Musik-Tipps: Donnerstag, 16. Februar, 20.15 Uhr, im "Zirkus Messajero", Sophienstr. 17: "Yes We Jam" u.a.m. Reto Mandelkow (Saxophon); Donnerstag, 16. Februar, 20 Uhr, im TIG, Eickener Str. 88: "Open Session" mit Last Minute Quartett; Freitag, 17.Februar, 20 Uhr, BIS, Bismarck straße 97-99: "Jazz-Visions", The Marc Doffey Quintett; Samstag, 18. Februar, 19 Uhr, Bistro am Berliner Platz: "Traditional Jazz", Manni Schmelzers Jazzbones; Samstag, 18. Februar, 20 Uhr, TIG, Eickener Straße 88: "Fine Art Jazz", Joscha Oetz Perfektomat; Freitag, 24. Februar, 20 Uhr, Messajero, Sophienstraße 17: "Blues on Rock op Platt", Platt Satt.

Quelle: RP